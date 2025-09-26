Путин пошутил про строительство БелАЭС: «Мы создали конкурента для «Газпрома»

«5 часов и 22 минуты» – наши коллеги – внимательные журналисты – подсчитали точную длительность сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. И в этом смысле нынешняя пятница стала, действительно, «переговорным марафоном» в Кремле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем, которую обсудили два президента еще на старте и которую Александр Лукашенко анонсировал накануне – на Глобальном атомном форуме – перспективы строительства в Беларуси второй атомной станции.

К слову, одна из возможных локаций для возведения новой станции – восточная часть Беларуси. Как подчеркнул Александр Лукашенко, АЭС может быть здесь построена, в том числе, с расчетом на новые регионы России.

Значительная часть сегодняшней встречи лидеров прошла за закрытой дверью. Но некоторыми нюансами Александр Лукашенко позже поделился с журналистами. В кабинете Владимира Путина два президента заслушали селекторный доклад Генерального штаба.