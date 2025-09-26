Путин пошутил про строительство БелАЭС: «Мы создали конкурента для «Газпрома»
«5 часов и 22 минуты» – наши коллеги – внимательные журналисты – подсчитали точную длительность сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. И в этом смысле нынешняя пятница стала, действительно, «переговорным марафоном» в Кремле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из тем, которую обсудили два президента еще на старте и которую Александр Лукашенко анонсировал накануне – на Глобальном атомном форуме – перспективы строительства в Беларуси второй атомной станции.
К слову, одна из возможных локаций для возведения новой станции – восточная часть Беларуси. Как подчеркнул Александр Лукашенко, АЭС может быть здесь построена, в том числе, с расчетом на новые регионы России.
Значительная часть сегодняшней встречи лидеров прошла за закрытой дверью. Но некоторыми нюансами Александр Лукашенко позже поделился с журналистами. В кабинете Владимира Путина два президента заслушали селекторный доклад Генерального штаба.
Визит главы государства в Россию завершен. О деталях сегодняшнего дня в Кремле.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Еще в час ночи в Кремле кипела работа, а Владимир Путин проводил переговоры с лидерами, прибывшими на глобальный атомный форум. Одни за одними, целая череда. Поэтому нет-нет, да закрадывались опасения, что предстоящие переговоры с Александром Лукашенко могут начаться значительно позже намеченного, но...
Российско-белорусские отношения в последнее время демонстрируют завидную четкость. Хотя над деталями еще предстоит поработать и работают. Владимир Путин в недолгом ожидании Александра Лукашенко разглядывал печать на своем столе.
Первая тема в повестке была озвучена накануне и тесно сопряжена с поводом визита. Развитие атомной отрасли в Беларуси и мире.
Владимир Путин, Президент России:
Спасибо еще раз за то, что приняли приглашение и приехали к нам в Москву на мероприятия, связанные с 80-летием атомной отрасли России. По сути дела, это наш общий праздник, во-первых, потому что это 80 лет образования атомной отрасли в СССР, а во-вторых, на сегодня Беларусь является, стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Беларуси. Более того, возникла отрасль в Беларуси, специалисты которой сейчас вместе с «Росатомом» работают даже над возведением атомных объектов в третьих странах. И это, конечно, не может не радовать. Как вы вчера сказали, около 40 % электричества, электроэнергии выдает атомная электростанция Беларуси. Мы создали конкурента для «Газпрома».
Лукашенко заявил о возможности строительства новой АЭС в Беларуси.