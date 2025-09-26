Лукашенко с Путиным обсудили строительство второй БелАЭС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И не приехать не мог. Вы очень правильно сказали. Когда-то мы вместе многое делали для развития атомной отрасли, но и сегодня мы не разбежались. И атомную станцию мы благодаря вам построили. И более того, вы выполнили свое обещание, вы научили нас строить атомные станции. Правильно, мы сегодня с «Росатомом» строим в других странах атомные станции. Единственное, во что мы не окунулись, но если надо будет, мы готовы рассмотреть эти вопросы – сварить реактор, корпус или еще какие-то необходимые детали и комплектующие. Пока такой необходимости нет. Я вчера уже говорил об этом, что поговорим сегодня с вами, если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если будет необходимость обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией. Если в этом будет определенная необходимость, в связи с Запорожской станцией, чтоб там... Но я вам должен сказать, мы тоже переживали. У нас же не было дефицита электроэнергии. Мы переживали, построим станцию, что будет дальше. А когда экономика растет...

Растет и внутренний спрос. Начиная от электромобилей, которых в стране без малого 40 000 (а будет еще больше), продолжая отоплением домов и майнингом. БелАЭС закрывает около 40 % внутренних потребностей страны в электроэнергии. Подробности.

Александр Лукашенко:

У нас станции, которые у нас были на газе, мы эти станции в холодном режиме, как-то они у нас были, мы там как раз разместили эти майнинги, осуществляем и так далее. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. В этом направлении будем работать. «Росатом» уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики.