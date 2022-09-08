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Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят

08 сентября 2022 16:17
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Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Исторические места, современные районы. Тихие улочки или широкие проспекты? Парки и скверы или спортивные локации? Какие места любят минчане?

Арина Верховская, корреспондент:
В преддверии Дня города мы решили пообщаться с минчанами и узнать про их самые любимые места в столице. Я, например, очень люблю наше метро.

Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят-1

Прекрасно проводить время в Лошицком парке. Мне нравится его природа, ландшафт.

Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят-4

Парк Челюскинцев.

Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят-7

Аквапарк, парк Челюскинцев, парк Горького.

Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят-10

Я хожу в магазин «Букинист». И охотничий магазин меня интересует. 

Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят-13

– Улица Комсомольская.
– А что там интересного?
– Архитектура там, преобразилась улица, стала интересная, пешеходная.

Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят-16

Улица Якуба Колоса.

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# День города в Минске # общество # Екатерина Забенько # Арина Верховская # Фотофакт

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