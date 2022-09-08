Тихие улочки или широкие проспекты? Спросили у минчан, какие места города они любят

Отмечаем день рождения столицы. Празднования уже начались, хотя основные мероприятия намечены на следующие выходные. Расскажем, куда сходить и что посмотреть. 150 мероприятий запланировано в Минске на весь период празднования, это и фестивали, и районные мероприятия, культурные, спортивные, развлекательные программы, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Исторические места, современные районы. Тихие улочки или широкие проспекты? Парки и скверы или спортивные локации? Какие места любят минчане?

Арина Верховская, корреспондент:

В преддверии Дня города мы решили пообщаться с минчанами и узнать про их самые любимые места в столице. Я, например, очень люблю наше метро.