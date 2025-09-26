Где в Беларуси будет построена вторая АЭС? Лукашенко поделился деталями разговора с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Закончили двусторонними отношениями, вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились. У нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. И уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос. Не на один год, а на пятилетку. Много говорили о нашем общем рынке, что греха таить, о защите рынка, какие меры мы можем принимать, чтобы дать возможность работать нашим товаропроизводителям.

По второй АЭС, что меня удивило, Президент публично сказал об этом, что вопрос не в финансировании, мы этот вопрос решим. Но мы сэкономили прилично на первой АЭС. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить. Если честно говорить, то лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок в Островце при нынешней станции, или же, может быть, на востоке разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом. Это будет дешевле. Но, с другой стороны, знаете, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Думаю, мы определимся в ближайшее время. Есть поручения правительству России, с моей стороны – Беларуси. Они эти вопросы урегулируют.