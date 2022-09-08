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«Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся». На выставке промышленного сектора представили новинки отечественной техники

08 сентября 2022 16:42
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Новости Беларуси. Новейшие образцы техники отечественного производства. Свои линейки презентуют белорусские производители на выставке достижений промышленного сектора Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся». На выставке промышленного сектора представили новинки отечественной техники-1

Площадка развернулась возле Национальной библиотеки. Всего более десятка участников. В их числе флагманы промышленного сектора, есть и частные предприятия. Техника представлена разная: спецтранспорт, сельскохозяйственные и карьерные гиганты, транспорт для пассажирских перевозок. Немало новинок, в том числе и разработок 2022 года.

«Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся». На выставке промышленного сектора представили новинки отечественной техники-4

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
Презентуется новая разработка, борона БПМ-3 трехметровая, которая предназначена для водопахотных земель. У нее еще много других функций, но основная эта. Востребованы, очень успешно продаем. Они очень нужны на рынке. И Российская Федерация их берет в большом количестве. У нас объемы заказа сформированы на ближайшие три месяца.

«Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся». На выставке промышленного сектора представили новинки отечественной техники-7

Максим Рысь, директор СЗАО «Завод спецавтомобилей «Белава»:
Сегодня мы презентуем новинку. Это Valda Next, которая представлена здесь. Это совместный проект России, Беларуси и Китая. Белорусское производство у нас фургонов изотермических. Если не касаться новинок, то постоянное наше производство – это фургоны изотермические промтоварные. Здесь представлены изотермические. Также мы изготавливаем автомобили скорой помощи, обеспечиваем внутренний рынок Республики Беларусь. Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся.

«Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся». На выставке промышленного сектора представили новинки отечественной техники-10

Участники готовы завязать новые партнерские отношения, в том числе и по экспорту белорусской техники. Промышленная выставка работает в рамках Международного экономического форума. Он состоится уже 9 сентября. Оценить образцы отечественного автопрома смогут иностранные гости. Ожидается прибытие более 100 зарубежных делегаций.

# Выставка # общество # Максим Рысь # Андрей Тимошкин # Фотофакт

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