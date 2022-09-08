«Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся». На выставке промышленного сектора представили новинки отечественной техники

Новости Беларуси. Новейшие образцы техники отечественного производства. Свои линейки презентуют белорусские производители на выставке достижений промышленного сектора Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка развернулась возле Национальной библиотеки. Всего более десятка участников. В их числе флагманы промышленного сектора, есть и частные предприятия. Техника представлена разная: спецтранспорт, сельскохозяйственные и карьерные гиганты, транспорт для пассажирских перевозок. Немало новинок, в том числе и разработок 2022 года.

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

Презентуется новая разработка, борона БПМ-3 трехметровая, которая предназначена для водопахотных земель. У нее еще много других функций, но основная эта. Востребованы, очень успешно продаем. Они очень нужны на рынке. И Российская Федерация их берет в большом количестве. У нас объемы заказа сформированы на ближайшие три месяца.

Максим Рысь, директор СЗАО «Завод спецавтомобилей «Белава»:

Сегодня мы презентуем новинку. Это Valda Next, которая представлена здесь. Это совместный проект России, Беларуси и Китая. Белорусское производство у нас фургонов изотермических. Если не касаться новинок, то постоянное наше производство – это фургоны изотермические промтоварные. Здесь представлены изотермические. Также мы изготавливаем автомобили скорой помощи, обеспечиваем внутренний рынок Республики Беларусь. Смотрим за трендами, обновляем, развиваемся.