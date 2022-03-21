«Наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять». Зачем в МВД приглашали глав оппозиционных каналов Беларуси в 2020-м?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « По существу ».

Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:

Вспомнил историю 2020 года. Абсолютно реальная, потому что сам через это прошел. В августе 2020 года, самое тяжелое время – баррикад, уличных боев и так далее – я лично пригласил, не буду называть фамилии, потому что опять скажут, что это неправда. Это правда. Лично пригласил руководителей двух самых крупных условно-оппозиционных СМИ в МВД. И в три часа утра сказал им: мы просим у вас только одного – говорите правду. Мы поставим вас в свои боевые порядки – дословно, цитата – наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять, только говорите правду. Вы знаете, что они сказали? «У нас есть свое видение ситуации».

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас есть свои хозяева.

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

К вопросу о том, что нам тогда очень не хватало своих журналистов в боевых порядках.