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«Наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять». Зачем в МВД приглашали глав оппозиционных каналов Беларуси в 2020-м?

21 марта 2022 18:09
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Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

«Наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять». Зачем в МВД приглашали глав оппозиционных каналов Беларуси в 2020-м?-1

Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:  
Вспомнил историю 2020 года. Абсолютно реальная, потому что сам через это прошел. В августе 2020 года, самое тяжелое время – баррикад, уличных боев и так далее – я лично пригласил, не буду называть фамилии, потому что опять скажут, что это неправда. Это правда. Лично пригласил руководителей двух самых крупных условно-оппозиционных СМИ в МВД. И в три часа утра сказал им: мы просим у вас только одного – говорите правду. Мы поставим вас в свои боевые порядки – дословно, цитата – наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять, только говорите правду. Вы знаете, что они сказали? «У нас есть свое видение ситуации».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас есть свои хозяева.  

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:  
К вопросу о том, что нам тогда очень не хватало своих журналистов в боевых порядках.  

«Наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять». Зачем в МВД приглашали глав оппозиционных каналов Беларуси в 2020-м?-4

Кирилл Казаков:  
Но потом они появились.  

Андрей Муковозчик:  
Этот урок надо запомнить и очень четко зафиксировать, потому что очень нужны журналисты в боевых порядках.  

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# СМИ Беларуси # общество # Геннадий Казакевич # Кирилл Казаков # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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