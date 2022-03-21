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Андрей Кривошеев: живые люди рано или поздно столкнутся с реальностью, как бы им ни задурили голову

21 марта 2022 18:28
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Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».  

Андрей Кривошеев: живые люди рано или поздно столкнутся с реальностью, как бы им ни задурили голову-1

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Совсем недавно была цитата Президента на экране, посвященная фактам. У нас призывают журналистов, как и все ведомства в нашей стране, работать именно с фактами, с правдивой информацией. Когда человек поверит тебе раз, он поверит во второй и в третий раз.  

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:  
Тут есть еще один положительный момент, который стоит учитывать. Живые люди рано или поздно столкнутся с реальностью. Поэтому как бы им ни задурили голову, как бы их ни заманипулировали, как бы их ни призывали жить в виртуальном мире или метавселенной, реальность жестокая, суровая, объективно, человека все равно настигнет. Наша задача – максимально подготовить человека фактами, объективной информацией к реальному миру. Сказать этому диванному воину: выйди на улицу и обрати внимание, что ты живешь в реальном мире.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Да, и сахар в магазинах есть, а не то, что сразу все исчезает.  

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