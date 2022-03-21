Андрей Кривошеев: живые люди рано или поздно столкнутся с реальностью, как бы им ни задурили голову

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Совсем недавно была цитата Президента на экране, посвященная фактам. У нас призывают журналистов, как и все ведомства в нашей стране, работать именно с фактами, с правдивой информацией. Когда человек поверит тебе раз, он поверит во второй и в третий раз.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Тут есть еще один положительный момент, который стоит учитывать. Живые люди рано или поздно столкнутся с реальностью. Поэтому как бы им ни задурили голову, как бы их ни заманипулировали, как бы их ни призывали жить в виртуальном мире или метавселенной, реальность жестокая, суровая, объективно, человека все равно настигнет. Наша задача – максимально подготовить человека фактами, объективной информацией к реальному миру. Сказать этому диванному воину: выйди на улицу и обрати внимание, что ты живешь в реальном мире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Да, и сахар в магазинах есть, а не то, что сразу все исчезает.
Читайте также:
«Наденем на вас бронежилеты, каски, будем вас охранять». Зачем в МВД приглашали глав оппозиционных каналов Беларуси в 2020-м?
Украина или рассада? Вот какие темы больше интересуют читателей сайта СТВ
Доверяют или нет? В Институте социологии рассказали, какие СМИ предпочитают белорусы