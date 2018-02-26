Мужчины в семье и обществе: «Что происходит»

Новости Беларуси. 23 февраля в Беларуси отмечали День защитника Отечества. Этот праздник давно стал народным поводом для поздравления всех мужчин. Хотя звучат и мнения о том, что это не совсем справедливо. Во время ток-шоу «Что происходит» обсуждали, какова, на самом деле, роль мужчин в семье и современном обществе. И как воспитывать мальчишек так, чтобы звание «сильного пола» не звучало спорно.

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