Отец Павел Сердюк о роли крёстных: «Мы сегодня имеем совершенно извращённую ситуацию»

Новости Беларуси. Как воспитывать детей, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Павел Сердюк, протоиерей, настоятель Прихода храма святителя Николая Японского:

Вообще, по сути своей, по статусу, воспреемники, в случае, если ребёнок остаётся сиротой, то воспреемники просто заменяют родителей.

Это то, что было в традиции.

Но, к сожалению, мы сегодня имеем совершенно извращённую ситуацию с воспреемничеством. Да, это, действительно, во многом, формальное. Это какие-то, порой, попытки решить за счёт кумовства какие-то бизнес-интересы. Крёстный сегодня не в состоянии понести вот эту миссию.