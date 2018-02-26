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Отец Павел Сердюк о роли крёстных: «Мы сегодня имеем совершенно извращённую ситуацию»

26 февраля 2018 20:18
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Новости Беларуси. Как воспитывать детей, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Павел Сердюк, протоиерей, настоятель Прихода храма святителя Николая Японского:
Вообще, по сути своей, по статусу, воспреемники, в случае, если ребёнок остаётся сиротой, то воспреемники просто заменяют родителей.

Это то, что было в традиции.

Но, к сожалению, мы сегодня имеем совершенно извращённую ситуацию с воспреемничеством. Да, это, действительно, во многом, формальное. Это какие-то, порой, попытки решить за счёт кумовства какие-то бизнес-интересы. Крёстный сегодня не в состоянии понести вот эту миссию.

Мужчины в семье и обществе: «Что происходит»

# Церковь # Павел Сердюк

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