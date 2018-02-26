Пакуль жыве млын – вёска будзе жыць. Гісторыя пра 100-гадовы млын у Драгічынскім раёне, які захоўвае самабытнасць Беларусі

Навіны Беларусі. Захаваць самабытнасць маленькіх вёсак. У Драгічынскім раёне жыхары адной з такіх вераць, што вёска будзе жыць, пакуль на яе ўскраіне стаіць стогадовы млын, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Бо такія пабудовы – рэдкасць не толькі для Палесся, але і для ўсёй Беларусі. Туды – мяшкі са збожжам, у адваротным кірунку – гатовая мука. Усё проста і адладжана. Жорны гэтага аўтэнтычнага млына спыніліся, нібы ў чаканні ветру, больш за паўстагоддзя таму. Але для мясцовых жыхароў гэта сапраўдны сімвал вёскі, якi павiнен застацца i адрадзiцца.

Яўген Жарко, жыхар вёскi Леснiкi:

Если бы его восстановили, я думаю, люди возвращались бы.

Яўген Жарко ў суседняй школе рабiў настаўнікам працоўнага навучання. Упэўнены: млын гэтаму і доказ: сто гадоў таму мясцовыя майстры пры дапамозе толькі сякеры і гэблі стваралі сапраўдныя цуды. На якія і цяперашняму пакаленню нядрэнна б паглядзець ды павучыцца.

Яўген Жарко:

Но главное, всё подогнано как. Нигде ни щели. Основание тоже дубовое. Это сколько лет простояло!

Кажуць, такіх млыноў у Беларусі на сваім першапачатковым месцы засталіся толькі два. І гэты на некалькі метраў вышэй за свайго двайника.

Пётр Бутрым, Сталічнае тэлебачанне:

Менавіта такога тыпу млыны былі самымі распаўсюджанымі ў гэтых месцах на пачатку мінулага стагоддзя. У адрозненні ад так званых галандскіх, рухомай была не толькі верхавіна, але і аснова. У залежнасці ад напрамку ветру круцілася ўся канструкцыя.

Як круцілася жыццё каля млына яшчэ да вайны, так, можа, вакол яго вёска ажыве і сёння? На гэта тут вялікая надзея. Вачыма маленькага хлопца глядзеў на тое, як збожжа ператвараецца ў муку i Канстанцiн Кавганка. Сёння яму ўжо 85.