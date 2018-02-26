«Мне сказали: «Ну, как-нибудь поднимитесь». Как Александра Чичикова добирается на работу

Улыбки на камеру, примерка дизайнерских платьев и вручение короны. Такие осенние воспоминания у Александры Чичиковой – победительницы конкурса «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске». Но – титул титулом, а к рутине возвращаться нужно.



Александра Чичикова, «Мисс мира-2017 на инвалидной коляске»:

Я приезжаю на работу сама. У меня машина, выезжаю, доезжаю, я живу в Чижовке. И когда я только первый раз сюда приехала трудоустраиваться, я познакомилась тогда с Игорем Петровичем, и когда я только подъехала к корпусу, позвонила и сказала: «Здравствуйте, у вас тут, как бы, такой пандус, как мне подняться?». Мне сказали: «Ну – как-нибудь поднимитесь».

Пришлось, помню, ждать человека, он пришёл, мне помог.

Потом оказалось, этот пандус сделало наше руководство, наш директор. И мы ежегодно его красим сами. Но, как бы, он такой – не очень удобный, поэтому нужно, когда я приезжаю на работу, всегда кого-то здесь ловить, просить о помощи, чтобы помогли подняться.



Иногда Саша ждёт помощи сильного пола по 15-20 минут. Но чаще всего на просьбу откликаются сразу.

Александра Чичикова:

Мужчина, можете помочь подняться? Тут вот ручка сзади, толкайте, но не давите на ручку сильно. Спасибо.

Иногда девушке не обойтись без помощи, но жалеть себя – это не про неё.

Главное, захотеть – говорит Александра.

И тогда полноценно можно работать в офисе, заниматься с личным тренером в тренажёрном зале, играть в театре. Остаётся время даже для сверхзадач.



Александра Чичикова:

Первое – я хочу провести конкурс у нас в Беларуси среди девушек на инвалидных колясках. Но я хочу провести его, не как какой-то благотворительный конкурс, или конкурс, как какое-то одно мероприятие – в один год провели и всё. Я хочу, чтобы это было каждый год, на постоянной основе у нас проводили такой конкурс.

И чтобы он прямо, как национальный был у нас.

В организации конкурсов Саша – новичок, и не всё пока получается. Нужно составить регламент и взяться за бумажную работу. На это девушка смотрит даже бодро: конкурс не только подарил ей титул, но и показал, в каком направлении интересно развиваться.



Александра Чичикова:

Модельство, фотосессии – это очень здорово. Это – очень интересно, когда ты позируешь, тебя фотографируют, ты ещё как-то так накрашена – суперски. Это – очень здорово. Но мне больше нравится организовывать что-то. Либо даже участвовать в фотосессиях, но чтобы это было социальной направленности.

Даже не мечта, а цель Саши – дать возможность человеку с инвалидностью проявить себя в любой сфере. Не пробуя, не узнаешь, на что способен!

Такая цель стоит усилий и времени. А это совсем не пугает Александру: без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Александра Чичикова:

Если ты едешь именно для участия в таком конкурсе, плюс, если мы берём именно этот конкурс, который проходил в Варшаве, то у него, помимо красоты, есть ещё и вторая сторона – это борьба и разрушение стереотипов по отношению к девушкам. Поэтому, если ты едешь вот на такое, должен прекрасно понимать, что это будет труд. Потому что, чтобы добиться какого-то хорошего результата – нужно трудиться.

Мотивируют Александру не глянцевые журналы, а обычные люди.

На варшавском конкурсе запомнились и шикарные наряды, и смелые фотосессии, но очаровали именно его участницы. Главным вдохновителем остаётся всё же мама, которая особенно повлияла на Сашины взгляды на жизнь.

Александра Чичикова:

Для меня главное, потом, когда я буду стара, обернуться и увидеть результат моей жизни. Что я что-то изменила, я после себя что-то оставила. И это могут быть дети, могут быть правнуки, правнучки или там внуки. Это может быть изменение в какой-то социальной жизни. Это всё, чтобы я добилась сама.