Александр Cолодуха рассказал, как воспитывает детей и внуков

Новости Беларуси. Как воспитывать детей, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

У вас с супругой на двоих – четверо детей и ещё двое внуков. Есть и мальчики, и девочки. Вы чувствуете разницу в том, как вы пытаетесь их воспитывать? Вы к мальчикам более требовательны?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Нет. Мы воспитываем всех наших детей и внуков одинаково. С большой любовью относимся мы к ним. Мы говорим не то, что у нас четверо детей и двое внуков, а шестеро детей. Потому что разница между 7-летней Варюшей, 3-летним Димасиком и 2-летней Сонечкой – очень минимальная. Поэтому шесть детей на двоих. Только с любовью, с заботой, с нежностью. И с правильным воспитанием.