«То, что сегодня женщины уходят на работу через полгода-год, очень серьёзно ломает психику мальчика»

Новости Беларуси. Как воспитывать детей, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Андрей Иванов, общественный деятель, многодетный отец:

В первые годы мальчик от мамы неотделим. То, что сегодня женщины уходят на работу через полгода-год, на самом деле, это очень серьёзно ломает психику мальчика. Потому что мальчик должен быть, скажу так, по-простому, долюблен.

Он должен этой безусловной любовью напитаться.

Поскольку, когда он станет уже взрослым мужчиной, он будет её передавать. Если этого не произошло, он не будет чувствовать, что в этом мире есть доброта, теплота, чуткость, забота. Ему нужно это взять. То, что сегодня очень быстро уходит из дома мамы, под разными предлогами – что надо заработать, денег не хватает – это, на самом деле, очень серьёзно ломает, очень сильно травмирует детей. Поэтому я считаю, что девочек нужно просто любить – у меня их три. А мальчиков нужно приучать – у меня их тоже три – ставить перед собой цели и уметь их достигать.

То есть, волевой ресурс, воля тела и сила духа.

И мальчик, в любом случае, проходит через преодоление: ведь недостаточно родиться мужчиной, надо им стать. А это – стресс, преодоление. Постоянные ссадины, ушибы, синяки – нельзя в «зелёной зоне» воспитывать мальчика. Девочка – там адаптивная природа. Мальчик – это постоянное преодоление, это – шаг куда-то навстречу опасности. Вот только тогда он раскрывает механизмы и ведёт за собой.