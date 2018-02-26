Семейный психолог: «Вся социальная среда подавляет мужественность в мальчике»

Новости Беларуси. Как воспитывать детей, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Андрей Туровец, семейный психолог:

К сожалению, мы видим, что мужской мир утонул в женском мире сегодня. Согласен с Андреем, что мама должна долюбить мальчика. Но, когда он потом выходит в детский сад, в школу – кого он там встречает? 99% педагогов, воспитателей, медиков в поликлинике – это женщины. И они в своём женском мире воспринимают мальчика по-своему, и хотят видеть его таким, каким хотят его видеть. И не сильно интересуются, каким он хочет себя видеть.

Потому что мальчик должен быть удобным.

Это, в общем-то, здоровое иногда желание женщины – утихомирить мальчика. Но для мальчика это не полезно. И посмотрите, как сегодня мамы иногда – на улицах мы видим часто – обращаются с мальчиками: кричат, ругают, останавливают, хотят сделать тихими, послушными, мирными. То есть, вся социальная среда, действительно, подавляет сегодня мужественность в мальчике. И потом, когда он вырастает, с изумлением женщина обнаруживает, что а мужчин-то нет мужественных. А куда они делись?