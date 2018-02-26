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Надежда Цыркун: «Мальчик заведомо рождается для того, чтобы умереть первым»

26 февраля 2018 19:22
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Новости Беларуси. Как воспитывать мальчиков, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Социальная среда противоречива в отношении мальчика и мужчины. И дискриминирует этим и женщину. Потому что женщина тоже и цели должна ставить, и за последствия отвечать, и не менее родину она любит, и готова защищать. Но мальчик заведомо рождается для того, чтобы умереть первым. Давайте называть вещи своими именами.

Он жертвенен изначально.

Потому что он защищает детей, женщин и стариков. Поэтому у нас самая уязвимая группа – это мужчины трудоспособного возраста. И, в конце концов, поставим вопрос: почему мужчины у нас так мало живут? Они и во всём мире живут меньше, чем женщины. Но у нас они имеют особо короткую жизнь.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Зато весёлую. 

Надежда Цыркун:
Может, это – компенсация за то, что каждый мальчик понимает, что он должен либо умереть, либо он – трус, и его будут презирать. И поэтому нужны специальные воздействия. И дело даже не в женском воспитании, а, в целом, агрессии. Когда говорят, как воспитать мальчика – то девочку как-то помягче. А по исследованиям воспитания агрессивности, например, у мальчика – это жестокость, это – битьё.

Мальчика подвергают агрессии чаще женщины.

Что такое женское воспитание? Наказывает кто? В большинстве семей глава семьи – мама. Потому что она одна, потому что много разводов. Она мальчика и наказывает, и физически. Поэтому от женщины чего можно ждать? Битья, какой-то невротической привязанности и, в то же время, огромной обязанности перед ней. а погибнуть он должен первым, это совершенно точно.

Мужчины в семье и обществе: «Что происходит»

# общество # Дети # Надежда Цыркун

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