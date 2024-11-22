«Муж выносит все деньги в казино. Что делать?» – юрист рассказала, как законно обезопасить семейный капитал от игромана

Интерес к азартным играм кроется в истории человечества. Эволюционно азарт может быть связан с поиском ресурсов и выживанием. Сегодня он приобрел новые формы: от лотереи до онлайн-ставок. Азарт – смысл жизни или просто игра? Что заставляет нас рисковать и как эта перспектива выигрыша заставляет наше сердце биться чаще? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Точки над и».

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

Можно. На сегодня в Республике Беларусь такой вид предпринимательской деятельности, как организация игорного бизнеса, легализован. Но законодатель, в связи с участившимися случаями именно уголовных дел и негативных последствий от игромании, озабочен их минимизацией. Несколько правовых актов регламентируют у нас ограничения физических лиц от посещения как казино, так и любых других видов азартных игр, в том числе виртуальных. Всего четыре документа: положение, утвержденное указом № 9 Президента Республики Беларусь, указ № 309 о совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса, постановление Совета Министров, приказы Министерства по налогам и сборам, согласно которому, кстати, на сегодня установлено, что игромания – болезнь.

Как же ограничить физическое лицо? Три способа. Первый – можно сделать самоограничение: когда физическое лицо пишет заявление организатору азартных игр о запрете посещения. Второй – когда родственники, или семья, или другие лица, совместно проживающие с физическим лицом, имеют право ограничить, подав заявление в суд, который ограничит на срок от 6 месяцев до 3 лет посещение как казино, так и других азартных игр, в том числе виртуальных. Также нужно будет указать, что существенно ухудшилось материальное положение из-за игровой зависимости физического лица. Также в суд может обратиться прокурор, органы опеки и попечительства в интересах несовершеннолетних детей. Третье – у нас есть закон об исполнительном судопроизводстве, и физическому лицу, у которого есть долги, судебный исполнитель имеет право тоже ограничить временно посещение и участие в азартных играх как меру обеспечения, чтобы он не потратил деньги, набрав долги.