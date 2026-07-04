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Новости по тегу #Заболевания

473 человека умерли от Эболы в ДРК
04 июля 2026 14:29

473 человека умерли от Эболы в ДРК

Жизнь разделилась на до и после – в чем коварство рассеянного склероза и можно ли его остановить?
21 марта 2026 11:50

Жизнь разделилась на до и после – в чем коварство рассеянного склероза и можно ли его остановить?

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой
21 октября 2025 17:20

Она известна с библейских времен и косила целые армии. В Могилёве «боролись» с сибирской язвой

Китайскую провинцию Гуандун захлестнула эпидемия: с начала июля более 7 тыс. случаев заражения
07 августа 2025 07:48

Китайскую провинцию Гуандун захлестнула эпидемия: с начала июля более 7 тыс. случаев заражения

На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены бактерии холеры
23 июля 2025 06:24

На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены бактерии холеры

В Польше зарегистрирован случай заражения холерой
21 июля 2025 07:30

В Польше зарегистрирован случай заражения холерой

В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью
16 июля 2025 06:04

В Европе и Центральной Азии зафиксирован рекордный всплеск заболеваемости корью

Учения в больнице! К каким угрозам готовятся белорусские врачи?
06 июня 2025 18:10

Учения в больнице! К каким угрозам готовятся белорусские врачи?

В штате Техас умер второй ребёнок, заболевший корью
08 апреля 2025 07:15

В штате Техас умер второй ребёнок, заболевший корью

В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет
31 марта 2025 06:27

В США количество заболевших и погибших от кори в 2025 году превысило показатели прошлых лет

Прорыв в борьбе с раком крови! В Беларуси впервые провели клеточную терапию при множественной миеломе
26 марта 2025 17:48

Прорыв в борьбе с раком крови! В Беларуси впервые провели клеточную терапию при множественной миеломе

В Беларуси с приближением весны ожидается незначительный подъём заболеваемости ОРИ
24 февраля 2025 19:04

В Беларуси с приближением весны ожидается незначительный подъём заболеваемости ОРИ