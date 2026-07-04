Новости по тегу #Заболевания

В больницах и медизоляторах находятся 628 человек.
С таким диагнозом живут миллионы людей в мире, получая медикаментозную терапию и психологическую поддержку. Но излечиться невозможно, хотя впервые диагноз был описан еще полтора века назад.
Масштабная тренировка прошла при участии представителей Министерства здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы и медицинских вузов страны.
Вирус передается через укусы комаров, он вызывает высокую температуру, боли в суставах и сыпь.
Врачи также предупреждают о высокой концентрации возбудителей, которые вызывают гепатит А, сальмонеллу и кишечную палочку.
Заболевание выявили у пожилой пациентки в Западно-Поморском воеводстве.
Всего, по данным ВОЗ, вирусное заболевание охватило 53 страны.
В Борисовской центральной районной больнице развернулись масштабные учения. По легенде в приемное отделение обратились мама с ребенком, недавно вернувшиеся из Африки. У девочки проявились симптомы опасной инфекции – оспы обезьян.
СМИ сообщают, что это 8-летняя девочка.
Зафиксированы два летальных исхода – первые за десятилетие.
Это одна из новейших перспективных технологий, которая предполагает использование генетически модифицированных клеток крови самого пациента. Исход успешен даже на четвертой стадии рака крови.
Эпидемический порог в Беларуси не превышен: ситуация с острыми респираторными инфекциями соответствует осенне-зимнему сезону. В целом по стране уровень заболеваемости на 20 % ниже предельных значений, отмечают эксперты.
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