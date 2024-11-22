Жанет о «Марафоне единства»: всем преподнесли подарок, как никогда мы в нём нуждались

Единством в самых разных сферах: от культуры, истории, творчества до промышленной кооперации, в рамках «Марафона единства» вдохновляются жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насыщенный яркими встречами и событиями, день стартовал с производственных площадок предприятия «Могилевлифтмаш». Завод – лидер инноваций. Здесь производят современные лифты, роторные парковки, двигатели для электротранспорта. Крутой поворот в биографии предприятия случился в начале 2000-х после визита главы государства. Ряд поручений по модернизации дали серьезный толчок для развития. За последние 10 лет количество моделей выросло в 100 раз. Ежегодно с конвейера сходит 13 тысяч лифтов. Наши подъемники установлены в домах, аэропортах, банках, гостиницах, по всему миру. Производственные цеха промышленного гиганта впервые открыты для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей.

Юрий Алексеев, блогер:

Интересно увидеть, что тут такая масштабная работа происходит. Конечно, первый раз всегда интересно посмотреть. Благодаря «Марафону единства» появилась возможность сходить на наши все предприятия. И вообще, считаю, что Могилев – самый лучший город мира. Поэтому приезжайте в Могилев, путешествуйте. У нас много интересного и красивого.

Ближе к обеду праздничное настроение пришло и на «Зенит». Сегодня завод – главный поставщик электротехники для комплектации лифтов. А когда-то именно здесь выпускали легендарные кассетные магнитофоны «Беларусь». С проектом «Разам працуем, разам спяваем» музыка вернулась в цеха. Любимые песни в исполнении звезд эстрады зажигают сердца и превращают обычный будний день в праздник.

Оксана Альховик, работник предприятия «Зенит»:

Не всегда получается сходить на концерт к звездам вживую. Очень много работы, домашние проблемы, хлопоты. А здесь звезды пришли к нам. Поэтому это очень хорошо и классно.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Нам всем преподнесли подарок. Такой замечательный праздник появился в нашей жизни. И мне кажется, как никогда мы в нем нуждались. И вот этот момент, когда у нас есть возможность встречаться друг с другом, обмениваться впечатлениями, какими-то эмоциями и, самое главное, общаться с людьми. Потому что на сегодняшний день это самое необходимое. Дать людям понять, что они нужны, важны и что мы каждый раз думаем и помним о них.

В рамках марафона и уже полюбившийся формат общения с молодежью. На «НЕскучных НЕлекциях» учащиеся колледжей размышляли на сложную тему ответственности за принятые решения. Говорили о том, как важно в жизни сделать правильный выбор места учебы, профессии, будущего страны. Ксения Король, учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа:

Нестандартно, интересно. Все, что сказано, сказано по делу. Самое главное, что живо, весело и на языке с нами, с молодежью.