Жанет о «Марафоне единства»: всем преподнесли подарок, как никогда мы в нём нуждались

Единством в самых разных сферах: от культуры, истории, творчества до промышленной кооперации, в рамках «Марафона единства» вдохновляются жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единством в самых разных сферах: от культуры, истории, творчества до промышленной кооперации, в рамках «Марафона единства» вдохновляются жители Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насыщенный яркими встречами и событиями, день стартовал с производственных площадок предприятия «Могилевлифтмаш». Завод – лидер инноваций. Здесь производят современные лифты, роторные парковки, двигатели для электротранспорта. Крутой поворот в биографии предприятия случился в начале 2000-х после визита главы государства.
Ряд поручений по модернизации дали серьезный толчок для развития. За последние 10 лет количество моделей выросло в 100 раз. Ежегодно с конвейера сходит 13 тысяч лифтов. Наши подъемники установлены в домах, аэропортах, банках, гостиницах, по всему миру. Производственные цеха промышленного гиганта впервые открыты для блогеров и коллективов Минской и Гродненской областей.
Юрий Алексеев, блогер:
Интересно увидеть, что тут такая масштабная работа происходит. Конечно, первый раз всегда интересно посмотреть. Благодаря «Марафону единства» появилась возможность сходить на наши все предприятия. И вообще, считаю, что Могилев – самый лучший город мира. Поэтому приезжайте в Могилев, путешествуйте. У нас много интересного и красивого.
Ближе к обеду праздничное настроение пришло и на «Зенит». Сегодня завод – главный поставщик электротехники для комплектации лифтов. А когда-то именно здесь выпускали легендарные кассетные магнитофоны «Беларусь». С проектом «Разам працуем, разам спяваем» музыка вернулась в цеха. Любимые песни в исполнении звезд эстрады зажигают сердца и превращают обычный будний день в праздник.
Оксана Альховик, работник предприятия «Зенит»:
Не всегда получается сходить на концерт к звездам вживую. Очень много работы, домашние проблемы, хлопоты. А здесь звезды пришли к нам. Поэтому это очень хорошо и классно.
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Нам всем преподнесли подарок. Такой замечательный праздник появился в нашей жизни. И мне кажется, как никогда мы в нем нуждались. И вот этот момент, когда у нас есть возможность встречаться друг с другом, обмениваться впечатлениями, какими-то эмоциями и, самое главное, общаться с людьми.
Потому что на сегодняшний день это самое необходимое. Дать людям понять, что они нужны, важны и что мы каждый раз думаем и помним о них.
В рамках марафона и уже полюбившийся формат общения с молодежью. На «НЕскучных НЕлекциях» учащиеся колледжей размышляли на сложную тему ответственности за принятые решения. Говорили о том, как важно в жизни сделать правильный выбор места учебы, профессии, будущего страны.
Ксения Король, учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа:
Нестандартно, интересно. Все, что сказано, сказано по делу. Самое главное, что живо, весело и на языке с нами, с молодежью.
Ксения Мухортова, учащаяся Могилевского государственного технологического колледжа:
«Марафон единства» для нас – это стать одним целым с нашей страной. Понимать, что мы часть этой страны, что от нашего выбора также зависит ее будущее. И от этого будущего будут зависеть наши следующие поколения, которые также будут делать свой выбор.
Премьера в афише «Марафона» – проект «Моя жизнь. Мой путь. Мой Президент». Новый формат объединит людей, которые внесли большой вклад в развитие нашей государственности. Всего в двухдневной программе масштабной общественно-культурной акции в Могилеве более 30 ярких мероприятий.