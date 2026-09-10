Новости по тегу #Казино

«Крути гуся» там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. У нас страна превратилась в казино».
«У нас есть куда обратиться, но нам предлагают использовать правило волка».
«Если мы ставим так свободу выбора, люди не будут работать вообще».
В Беларуси решили разобраться, что происходит в игорном бизнесе. Уж слишком заигрались. Особенно в казино. Так что приходится вмешаться, чтобы игра пошла по новым правилам. На неделе Президент подписал указ о деятельности игорного бизнеса.
Его главные цели – упорядочить ведение такой деятельности и усилить над ней контроль.
«Ситуация печальная, плачевная, если действительно много людей, которые на нравственном уровне не понимают, где остановиться».
Запрещать никто ничего не собирается, но ответственности и ограничений должно стать больше.
Законодатель, в связи с участившимися случаями именно уголовных дел и негативных последствий от игромании озабочен их минимизацией. Несколько правовых актов регламентируют у нас ограничения физических лиц от посещения как казино, так и любых других видов азартных игр.
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