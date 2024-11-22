Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Бресте

Вопросы сотрудничества обсуждают главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. В Бресте проходит совместное заседание коллегий МИД двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но прежде чем сесть за стол переговоров, участники мероприятия побывали в легендарной непокоренной цитадели. Для народов Беларуси и России Брестская крепость является символом мужества, она первой в июне 1941-го встретила немецко-фашистских захватчиков и дала отпор врагу. Участники памятной церемонии возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения защитникам.

Каждый год за счет бюджета Союзного государства реализуются совместные проекты и программы. Одна из них – ремонт, реставрация, реконструкция и музеефикация сооружений Брестской крепости. Темы сохранения исторической памяти, противостояния попыткам переписать историю главы МИД обсудили на встрече с молодежью.

К дискуссии в Музее обороны Брестской крепости присоединились студенты Брестского технического и университета имени Пушкина. Были и ребята из стройотрядов, которые принимали участие в возведении центра патриотического воспитания.