Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Бресте

Вопросы сотрудничества обсуждают главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. В Бресте проходит совместное заседание коллегий МИД двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы сотрудничества обсуждают главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. В Бресте проходит совместное заседание коллегий МИД двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но прежде чем сесть за стол переговоров, участники мероприятия побывали в легендарной непокоренной цитадели. Для народов Беларуси и России Брестская крепость является символом мужества, она первой в июне 1941-го встретила немецко-фашистских захватчиков и дала отпор врагу. Участники памятной церемонии возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения защитникам.
Каждый год за счет бюджета Союзного государства реализуются совместные проекты и программы. Одна из них – ремонт, реставрация, реконструкция и музеефикация сооружений Брестской крепости. Темы сохранения исторической памяти, противостояния попыткам переписать историю главы МИД обсудили на встрече с молодежью.
К дискуссии в Музее обороны Брестской крепости присоединились студенты Брестского технического и университета имени Пушкина. Были и ребята из стройотрядов, которые принимали участие в возведении центра патриотического воспитания.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Внутри нации у всех есть что-то объединяющее, поскольку мы все граждане своей страны. И если мы нормальные люди, то, конечно, хотим своей стране удачи, счастья, благополучия. В стране – значит, и всем нам. Это абсолютно естественное человеческое желание. Но если вы участвуете в строительных отрядах и одновременно занимаетесь патриотической работой, вы уже вносите небольшой вклад.
В Брестском облисполкоме уже приступили к обсуждению актуальных вопросов взаимодействия министерств двух стран, а также международной повестки. Особое внимание координации подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства в многосторонних форматах с упором на ШОС и БРИКС.
Кроме того, главы МИД обсудят подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, намеченное на начало декабря. В планах – подписание нескольких документов.