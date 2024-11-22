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Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Бресте

22 ноября 2024 11:25
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Вопросы сотрудничества обсуждают главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России. В Бресте проходит совместное заседание коллегий МИД двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Бресте-2

Но прежде чем сесть за стол переговоров, участники мероприятия побывали в легендарной непокоренной цитадели. Для народов Беларуси и России Брестская крепость является символом мужества, она первой в июне 1941-го встретила немецко-фашистских захватчиков и дала отпор врагу. Участники памятной церемонии возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения защитникам.

Каждый год за счет бюджета Союзного государства реализуются совместные проекты и программы. Одна из них – ремонт, реставрация, реконструкция и музеефикация сооружений Брестской крепости. Темы сохранения исторической памяти, противостояния попыткам переписать историю главы МИД обсудили на встрече с молодежью. 

К дискуссии в Музее обороны Брестской крепости присоединились студенты Брестского технического и университета имени Пушкина. Были и ребята из стройотрядов, которые принимали участие в возведении центра патриотического воспитания.

Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Бресте-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Внутри нации у всех есть что-то объединяющее, поскольку мы все граждане своей страны. И если мы нормальные люди, то, конечно, хотим своей стране удачи, счастья, благополучия. В стране – значит, и всем нам. Это абсолютно естественное человеческое желание. Но если вы участвуете в строительных отрядах и одновременно занимаетесь патриотической работой, вы уже вносите небольшой вклад.

Совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России проходит в Бресте-6

В Брестском облисполкоме уже приступили к обсуждению актуальных вопросов взаимодействия министерств двух стран, а также международной повестки. Особое внимание координации подходов к сотрудничеству со странами мирового большинства в многосторонних форматах с упором на ШОС и БРИКС. 

Кроме того, главы МИД обсудят подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, намеченное на начало декабря. В планах – подписание нескольких документов. 

# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Максим Рыженков

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