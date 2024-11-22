Активность избирателей – в местах сбора подписей стали появляться очереди

Накануне глава государства дал поручение инициативным группам собрать срез мнений людей по волнующим вопросам, чтобы иметь реальную картину настроений общества. О консолидации общества можно судить по активности избирателей уже в этот период календарного плана. В местах сбора подписей нередко образуются очереди.

Граждане активно выражают свою позицию, на пикеты приходят целыми семьями, оставляют подписи по месту жительства и работы. И несмотря на то, что идет уже 16-й день сбора подписей, в пунктах так же многолюдно, как и в начале этапа.