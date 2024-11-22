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Активность избирателей – в местах сбора подписей стали появляться очереди

22 ноября 2024 11:07
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К теме электоральной кампании. В преддверии важнейшего общественно-политического события белорусы по-настоящему сплотились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активность избирателей – в местах сбора подписей стали появляться очереди-2

Накануне глава государства дал поручение инициативным группам собрать срез мнений людей по волнующим вопросам, чтобы иметь реальную картину настроений общества. О консолидации общества можно судить по активности избирателей уже в этот период календарного плана. В местах сбора подписей нередко образуются очереди. 

Граждане активно выражают свою позицию, на пикеты приходят целыми семьями, оставляют подписи по месту жительства и работы. И несмотря на то, что идет уже 16-й день сбора подписей, в пунктах так же многолюдно, как и в начале этапа. 

Активность избирателей – в местах сбора подписей стали появляться очереди-4

Жизнь наша такая суетная, и не было времени. А сейчас так удобно, в торговом центре. Есть пикет, можно поставить подпись. Выборы ожидаем, это одно из главных событий в нашей политической жизни.

Активность избирателей – в местах сбора подписей стали появляться очереди-6

Электоральная кампания идет согласно плану, организованно и спокойно. Собрать необходимое количество подписей в поддержку своего кандидата инициативным группам необходимо до 6 декабря. Далее территориальные комиссии приступят к проверке их достоверности.

Активность избирателей – в местах сбора подписей стали появляться очереди-8

Сергей Тимошук, председатель Московской районной в городе Бресте комиссии по выборам Президента Беларуси:
Сбор подписей осуществляется в тех местах, которые определены. Комиссия контролирует законность. Никаких нарушений по сбору подписей на данный момент не установлено. Активность по сбору подписей явно просматривается. На сегодняшний день есть люди из инициативных групп, которые сдали подписные листы.

Вместе с тем в стране продолжается аккредитация национальных наблюдателей. Этот процесс завершится 20 января, за день до начала досрочного голосования на выборах Президента.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # Выборы

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