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Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»

20 сентября 2020 17:44
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Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин. 

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-1
Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-2

Я не разделяю женщин в данном случае на тех или этих. Все, чем мы живем, – мы должны делать это ради мира, ради любви и ради добра.

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-4

Есть очень много людей, которые придерживаются нынешней позиции.

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-6
Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-7

Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать, мы не можем оставаться безучастными.

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Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-9

Мы готовы вместе с женщинами выступить сегодня за нашу страну, за Беларусь.

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-11
Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-12

Девушки, девчонки, дамы, вы сегодня хозяйки этого города, вы хозяйки этой страны. Это точно!

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-14

Я не хочу, чтобы в подъездах писали «менты – убийцы», я не хочу, чтобы наших учителей, преподавателей гнобили за то, что они участвовали в избирательной кампании.

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-16
Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-17

Мы вынуждены были не просто пойти и сделать в день выборов этот выбор, но и демонстрировать, что мы действительно есть, нас очень много и мы хотим мира, добра и благополучия.

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-19

Дорогие дамы, встречайте! Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко!

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Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-21
Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-22

Только мы, только мы с вами сами знаем, как из этих кризисов выйти, знаем, как и что нам необходимо с вами делать. И никто не вправе нам указывать.

Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»-24

Мой муж – офицер. Он мне сказал: «Юля, передай нашему Президенту и нашим любимым, дорогим женщинам, что пусть ничего не боятся. Я костьми лягу, но БЧБ-флаг никогда не поднимется над нашей страной».

# Государственная социальная политика # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Наталья Богдан # Ирина Дорофеева

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