Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.
Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.
Я не разделяю женщин в данном случае на тех или этих. Все, чем мы живем, – мы должны делать это ради мира, ради любви и ради добра.
Есть очень много людей, которые придерживаются нынешней позиции.
Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать, мы не можем оставаться безучастными.
Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси
Мы готовы вместе с женщинами выступить сегодня за нашу страну, за Беларусь.
Девушки, девчонки, дамы, вы сегодня хозяйки этого города, вы хозяйки этой страны. Это точно!
Я не хочу, чтобы в подъездах писали «менты – убийцы», я не хочу, чтобы наших учителей, преподавателей гнобили за то, что они участвовали в избирательной кампании.
Мы вынуждены были не просто пойти и сделать в день выборов этот выбор, но и демонстрировать, что мы действительно есть, нас очень много и мы хотим мира, добра и благополучия.
Дорогие дамы, встречайте! Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко!
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Только мы, только мы с вами сами знаем, как из этих кризисов выйти, знаем, как и что нам необходимо с вами делать. И никто не вправе нам указывать.
Мой муж – офицер. Он мне сказал: «Юля, передай нашему Президенту и нашим любимым, дорогим женщинам, что пусть ничего не боятся. Я костьми лягу, но БЧБ-флаг никогда не поднимется над нашей страной».