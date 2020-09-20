Муж-офицер сказал мне: «Передай нашему Президенту и нашим любимым женщинам: пусть ничего не боятся»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.

Я не разделяю женщин в данном случае на тех или этих. Все, чем мы живем, – мы должны делать это ради мира, ради любви и ради добра.

Есть очень много людей, которые придерживаются нынешней позиции.

Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать, мы не можем оставаться безучастными. Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси

Мы готовы вместе с женщинами выступить сегодня за нашу страну, за Беларусь.

Девушки, девчонки, дамы, вы сегодня хозяйки этого города, вы хозяйки этой страны. Это точно!

Я не хочу, чтобы в подъездах писали «менты – убийцы», я не хочу, чтобы наших учителей, преподавателей гнобили за то, что они участвовали в избирательной кампании.

Мы вынуждены были не просто пойти и сделать в день выборов этот выбор, но и демонстрировать, что мы действительно есть, нас очень много и мы хотим мира, добра и благополучия.

Только мы, только мы с вами сами знаем, как из этих кризисов выйти, знаем, как и что нам необходимо с вами делать. И никто не вправе нам указывать.