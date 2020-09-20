«Казалось, что мир рухнул. А потом мы всё приобрели». Как в Беларуси живут семьи беженцев из Украины?

Новости Беларуси. К чему приводят и какой ценой обходятся потом советы извне не понаслышке знают жители Донбасса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Война, разруха. Каждый день – выживание, а не жизнь. Они бросили всё и уехали из города-призрака. Уехали в Беларусь. Уехали, чтобы жить. История, которую не расскажешь без слез на глазах. Судьбы людей, которых пытались сломить, но не сломили.

Анна Романова:

Мы жили в Луганске, я заканчивала Академию культуры, у нас был вот пятилетний сын. И начались военные действия в нашем городе. Я ехала на госэкзамен и в парке, в парковой зоне нашей, сбросили бомбу.

Вот так внезапно в новую жизнь их прогнала война. Уезжали с минимумом вещей, ведь думали – ненадолго. Зато с тяжелым грузом переживаний.

Анна Романова:

«Вы должны были стоять грудью за свою родину». Я говорю: «Как стоять с пятилетним ребенком? Прикрываться пятилетним ребенком?» Вы понимаете, что воевали… Вот жилой дом – напротив жилого дома выставили технику и воюют, отстреливает, соответственно, в жилой дом. Да, это было страшно и тяжело, и мы безумно радовались мирному небу.

Анна говорит про Беларусь и каждый раз невольно улыбается. Когда ехали сюда, и мыслей не было что остаться придется насовсем.

Анна Романова:

Решили, что поедем в Беларусь, здесь была Лешина сестра, она и есть, родная. Ну, на недельки две, может на месяцок, может на парочку, когда все утихнет, все как-то уляжется. Мы взяли два пакета летних вещей и приехали сюда, в Беларусь.

Семья музыкантов и с собой взяла самое необходимое – синтезатор и скрипку. Правда, мужу-скрипачу пока пришлось забыть об искусстве. Чтобы прокормить семью на новом месте, первое время он трудился на трех работах.

Анна Романова:

Мы очень полюбили Беларусь. Сначала нам было тяжело, потому что вот это понимание, что мы бросили все – все, что мы наживали. Мы пять лет были с мужем в браке, пять лет ребенку было. Казалось, что мир рухнул. А потом мы все приобрели. Но не без помощи добрых людей.

Несколько лет они снимали квартиру в Минске, а сейчас переехали в Логойск. На льготных условиях для многодетных семей построили квартиру.

Анна Романова:

Удивительно, что в Беларуси очень много многодетных семей.

Анна росла сиротой. А приехав в Беларусь, неожиданно нашла родню и местные корни.

Анна Романова:

Мы должны были трудоустроиться, чтобы остаться здесь или найти корни белорусские. И чудом, по милости господа, оказалось, что мой дедушка – белорус.

Семейный родовод начали вести в первом белорусском учебнике старшего сына. Петя смеется, что сам родился в Украине, а младшие брат и сестра здесь, потому и прозвища у друзей ребята получили соответствующие.

Петр Романов:

Все знают, что я переехал из Украины. У меня еще вот этот чубчик сзади – хохол. И постоянно: «Хохол, хохол».

Алена Ушакова:

Жили и работали мы на тот момент в Донецке. Никто не верил, что город-миллионник кто-то может бомбить. Ты даже не представляешь, как это все – настроить свой быт, поменять его полностью. В той безысходности, в которой мы находились, было принято решение: неважно куда, лишь бы отсюда. Беларусь – прекрасная, тихая, мирная страна, мы приняли все-таки решение переехать сюда. Вещи были по минимуму: две сумки на каждого, то есть на меня и на мужа, и кот под мышкой, наш любимый Василий, который до сих пор живет здесь, в Минске, стал таким прекрасным пирожочком на белорусских харчах.

Алена Ушакова с мужем также были вынуждены купить билет в один конец до Минска. Правда, до этого была попытка устроить жизнь в Киеве.

Алена Ушакова:

На территории Донбасса, их непризнанной республики, юридические вопросы просто ужасные, ни аттестаты, ни дипломы – ничего нигде не котируется. Ну ладно диплом, а свидетельство о рождении ребенка? Вы понимаете, этого человека не существует, а он есть… Свидетельство о браке, свидетельство о смерти. Я до сих пор там официально трудоустроена, потому что Украина не продумала законодательство, как меня уволить.

Всю жизнь Алена жила танцами. Любимое дело нашлось и в Минске. Сегодня девушка преподает в детской студии хореографии.

И раз, два, три, поклон. И раз, два, три, поклон.

Это самый маленький бэби-класс. Девчонкам от трех до пяти лет.

Я люблю танцы, потому что здесь мы учимся красиво танцевать, изящно танцевать.

Алена Ушакова:

Все эти награды мы получили на территории Республики Беларусь, это все награды наших детей, мы активно ездим, выступаем.

Есть у меня особенно ценная награда – вот эта маленькая, от ребят из поисково-спасательного отряда «Ангел», вот есть такая нотка добра. Мы делали с ними большой благотворительный концерт, наши родители приобретали билеты, жертвовали деньги, и на эту сумму они приобретали оборудование для поиска людей. Все, что блестит, это, конечно же, хорошо, но самая дорогая – это вот такая вот маленькая штучка. И это Алена прочувствовала на себе. Признается, без маленьких добрых дел со стороны простых белорусов наладить жизнь заново здесь после переезда было бы сложнее.

Алена Ушакова:

Это новые реалии, новый жизненный опыт, которого у нас никогда не было. Сильно сыграл тот фактор, что все-таки люди помогали, подсказывали и очень сопереживали и сочувствовали, потому что, как ни крути, братский народ. Беларусь – очень красивая страна, есть много чего есть посмотреть. Вы себе даже не представляете, настолько классно это все происходит. Браславские озера, Беловежская пуща, Налибокская пуща – это все настолько классно и здорово. Ты дышишь этим воздухом и не можешь надышаться.