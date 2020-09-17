Александр Лукашенко: «Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» проходит женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» проходит женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что пресс-секретарь Президента вначале объяснила, что Александр Лукашенко не сможет присутствовать на этой встрече и даже зачитала приветственную телеграмму. Но, как оказалось, планам иногда суждено меняться.
Глава государства не смог не пообщаться с дамами. Вот эти кадры.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие, любимые наши женщины! Это для некоторых, да для всех – 13-тысячного зала этого – действительно сюрприз. Сегодня я, конечно же, знал об этом форуме, но так сложились обстоятельства, что мне пришлось, когда вы занимались чисто женскими делами, заняться мужскими делами. И не думая, не представляя, что вы задержитесь так долго, и буквально через каждые 20-30 минут меня информировали о ходе вашего форума, и я понимал, что я не успею на это великое действо, и решил хотя бы телеграмму вам направить.
Потом созвонился последний раз. Мне говорят: «Да нет, мы еще шумим». Так я принял решение по пути, переоделся и приехал на этот форум, чтобы сказать буквально несколько слов вам.
Первое и самое главное, почему я появился здесь: я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, какую яркую страницу в истории новой Беларуси вы вписали этим действом, собравшись из всех уголков нашей пусть небольшой, но очень уютной, красивой, прекрасной Родины. Вы пишете нашу историю, и хорошо, что эта яркая, красивая, принципиальная, непродажная, настоящая страница будет прописана.
Вы знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал, как мог.