Александр Лукашенко: «Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек»

Примечательно, что пресс-секретарь Президента вначале объяснила, что Александр Лукашенко не сможет присутствовать на этой встрече и даже зачитала приветственную телеграмму. Но, как оказалось, планам иногда суждено меняться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие, любимые наши женщины! Это для некоторых, да для всех – 13-тысячного зала этого – действительно сюрприз. Сегодня я, конечно же, знал об этом форуме, но так сложились обстоятельства, что мне пришлось, когда вы занимались чисто женскими делами, заняться мужскими делами. И не думая, не представляя, что вы задержитесь так долго, и буквально через каждые 20-30 минут меня информировали о ходе вашего форума, и я понимал, что я не успею на это великое действо, и решил хотя бы телеграмму вам направить.

Потом созвонился последний раз. Мне говорят: «Да нет, мы еще шумим». Так я принял решение по пути, переоделся и приехал на этот форум, чтобы сказать буквально несколько слов вам.