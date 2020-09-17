Александр Лукашенко: «Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.

Это прежде всего женщины, которые каждый день несут в мир главные ценности – любовь, гармонию, женщины, которые выступают за порядок и мирное урегулирование любых споров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поверьте, ситуация очень непростая. Я ее не хочу усложнять. Мы – мужики и мы решим эту проблему. Вы, девушки, красавицы, женщины, вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе – большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле.