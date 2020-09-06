Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси. Спровоцировали, чтобы вышли женщины. А женщины – это огромная движущая сила Юлия Бешанова:

Женщина призвана объединять общество, а сейчас получается, что женщины выходят на передний план борьбы.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Здесь, наверное, нам надо говорить о том, что в Республике Беларусь разыгрывается тот же сценарий цветной революции, который прошли уже многие страны до нас. Вот последний пример – это была Украина. Вспомните Сирию, Египет, Ливию. Везде все начиналось одинаково. Сначала формировалась какая-то протестная масса, собирались на нее деньги, открывались различные СМИ, задача которых была собирать людей. Потом создавался какой-то инцидент, и потом на этот инцидент шла реакция. И уже шла именно женская реакция. То есть любая цветная революция – ведь это манипуляция массовым сознанием людей. И они стараются своим инцидентом спровоцировать на какие-то массовые поступки. Естественно, сначала вышли мужчины. Фактически, они заварили всю эту кашу, а потом на их место пришли женщины. Почему? Потому что они воздействовали массово на наше сознание, на устои нашей Республики Беларусь. Что важно для женщины? Безопасность, безопасность собственной семьи, своих детей, важны гуманизм, человеколюбие, сострадание. И, естественно, они спровоцировали, чтобы вышли женщины. А женщины – это огромная движущая сила. Это и эмоции.

Должны быть нелепые лозунги, которые кто-то подхватит и которые они будут говорить Юлия Бешанова:

Вот как это называется? Что за риторика? Елена Богдан:

Это не риторика, это тоже один из этапов цветной революции. Там обязательно должны быть лозунги. И должны быть нелепые лозунги, которые кто-то подхватит и которые они будут говорить. Понимаете, в это очень сложно поверить, но это манипуляция сознанием. Это правда, мы так устроены, что мы не можем представить, что кто-то нас заставит выполнять какие-то шаги для достижения каких-то своих может быть даже низменных целей. Мы считаем, что все это – наш собственный выбор, и вот то, что они кричат. Юлия Бешанова:

Это достаточно абсурдно выглядит, если мы говорим о политических каких-то мотивах. Елена Богдан:

Здесь нет уже никакой политики, это просто следующий этап того, чтобы была достигнута цель. Это манипуляция сознанием вот этих вот молодых девочек. Это психологический и экономический рубильник Елена Богдан:

Вот посмотрите, на что был нанесен фактический удар. Удар был нанесен на то, чем всегда гордилась Республика Беларусь. На безопасность человека, это человеческие качества. На нашу систему образования, которая достаточно сильная, она доступная, у нас хороший уровень образования в стране. К нам едут учиться иностранцы, и здесь включается вторая безопасность – тех, кто прилетает в страну. На нашу систему здравоохранения – атаки на медицинских работников для того, чтобы разобщить их и создать какие-то волнения в их рядах, потому что наша система здравоохранения тоже высоко котируется в мире. Это молодежь – будущее нашего государства. Это рабочие, которых призывали к забастовкам, которые формируют сегодня экономику нашей страны, и отсюда и стипендии, и выплаты пособий, все наши 11 видов социальных пособий, все социальные блага. Это призывы не платить коммунальные платежи, не покупать белорусские продукты. Это психологический и экономический рубильник.

Юлия Бешанова:

Меня больше всего удивила «лежачая» забастовка возле «Беларуськалия». Как это оценивать, ведь это даже не сотрудники предприятия? Это те самые поддерживающие, которых призывали прийти к предприятиям Telegram-каналы. Елена Богдан:

Даже сложно себе представить, что этим хотели сделать люди. Привлечь внимание к чему? К предприятию «Беларуськалий»? К ситуации в стране? К собственному здоровью? Ведь было видно по этому ролику, что люди обходили стороной это все. Это вызывает опасение, и вот здесь это уже отторжение. В Минздрав никаких запросов из ООН по фамилиям, по диагнозам, по пострадавшим не поступало Юлия Бешанова:

ООН уже официально признала 450 случаев применения насилия по отношению к протестующим. Расскажите пожалуйста, каким образом в ООН смогли это посчитать? Елена Богдан:

Понятия не имею – я вам отвечаю честно. Юлия Бешанова:

Должны же быть какие-то диагнозы, чтобы вынести вердикт? Елена Богдан:

В данном случае, может быть, даже не столько диагнозы, сколько должна быть какая-то процедура. В любом случае это какой-то заявительный принцип человека, который может обратиться в какой-то из комитетов. В Министерство здравоохранения таких запросов не поступало.

Все те, кто к нам обращался с травмами – это не только на период, который случился у нас после выборов, такая установка работы у нас уже очень давно – когда к нам поступают с любыми травмами, мы в обязательном порядке передаем информацию в региональный орган внутренних дел. Приходят с опросами этих людей, и тогда уже решается вопрос специалистами органов внутренних дел, заводить или не заводить какой-то административный или уголовный процесс. В данном случае мы точно так же передали всю информацию в органы внутренних дел. В Министерство здравоохранения никаких запросов из ООН по фамилиям, по диагнозам, по пострадавшим не поступало. Юлия Бешанова:

Врачей вызывают в органы, в РУВД, чтобы проводить какие-то освидетельствования? В том числе гинекологов. Елена Богдан:

В РУВД проводить освидетельствование наших специалистов вызывать не могут, там освидетельствование не проводится. Освидетельствование может проводиться в Государственном комитете судебных экспертиз в случаях, если это в рамках какого-либо процесса. В наших организациях мы осматриваем тех, кто к нам обратился, в соответствии с теми жалобами, которые есть, выдаем на руки наше медицинское заключение и передаем информацию в РУВД, как я уже об этом сказала. Мы сразу заняли достаточно четкую позицию: ваши убеждения – это фактически ваше личное дело. В нерабочее время Юлия Бешанова:

Врачи тоже выходили, становились в «цепи солидарности». Как удалось и удалось ли погасить эту волну?