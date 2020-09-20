«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?

Новости Беларуси. Как жители Минска относятся к вакцинации? Опрос программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Как жители Минска относятся к вакцинации? Опрос программы «Неделя» на СТВ.
Я единственный раз сделала прививку и чуть выкарабкалась от гриппа. И после этого я категорически отказалась от прививок.
Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020
Мне кажется, что это недейственно.
Я думаю, что да, конечно, каждому хотелось бы, чтобы все были живы и здоровы, чтобы каждого это минуло все-таки.
Подумал бы.
Надо еще подумать. Смотря какая прививка.
Если оно того требует, то я готов сделать.
Сейчас опасная довольно ситуация, и я думаю, каждый в этом нуждается – как-то обезопасить себя, сделать что-то, чтобы предотвратить эту угрозу.
Нет, не делал. Вообще не делал прививки.
Я был бы не против сделать прививку от коронавируса.