«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?

Новости Беларуси. Как жители Минска относятся к вакцинации? Опрос программы «Неделя» на СТВ.

Я единственный раз сделала прививку и чуть выкарабкалась от гриппа. И после этого я категорически отказалась от прививок. Чем схожи вирус гриппа и коронавирус и кому противопоказана вакцинация? Всё о прививочной кампании – 2020

Мне кажется, что это недейственно.

Я думаю, что да, конечно, каждому хотелось бы, чтобы все были живы и здоровы, чтобы каждого это минуло все-таки.

Подумал бы.

Надо еще подумать. Смотря какая прививка.

Если оно того требует, то я готов сделать.

Сейчас опасная довольно ситуация, и я думаю, каждый в этом нуждается – как-то обезопасить себя, сделать что-то, чтобы предотвратить эту угрозу.

Нет, не делал. Вообще не делал прививки.