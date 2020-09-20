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«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?

20 сентября 2020 16:32
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Новости Беларуси. Как жители Минска относятся к вакцинации? Опрос программы «Неделя» на СТВ.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-1

Я единственный раз сделала прививку и чуть выкарабкалась от гриппа. И после этого я категорически отказалась от прививок.

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«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-4

Мне кажется, что это недейственно.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-7

Я думаю, что да, конечно, каждому хотелось бы, чтобы все были живы и здоровы, чтобы каждого это минуло все-таки.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-10

Подумал бы.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-13

Надо еще подумать. Смотря какая прививка.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-16

Если оно того требует, то я готов сделать.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-19

Сейчас опасная довольно ситуация, и я думаю, каждый в этом нуждается – как-то обезопасить себя, сделать что-то, чтобы предотвратить эту угрозу.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-22

Нет, не делал. Вообще не делал прививки.

«Я был бы не против сделать прививку от коронавируса». Как жители Минска относятся к вакцинации?-25

Я был бы не против сделать прививку от коронавируса.

# Прививки # общество # Евгений Поболовец # Наталья Сайко # Фотофакт

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