Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин. Участие в мероприятии принял Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне.

Люди, приехавшие из дальних уголков нашей, казалось бы, небольшой страны, не совсем понимают, что происходит.