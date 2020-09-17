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Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков»

17 сентября 2020 20:51
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Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин. Участие в мероприятии принял Президент Беларуси.  

Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков» -1

Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков» -3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне.  

Люди, приехавшие из дальних уголков нашей, казалось бы, небольшой страны, не совсем понимают, что происходит.  

Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков» -6

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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