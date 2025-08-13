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Гигин о встрече Путина и Трампа на Аляске: это не просто оплеуха европейцам, а дипломатический демарш

13 августа 2025 20:55
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин о встрече Путина и Трампа на Аляске: это не просто оплеуха европейцам, а дипломатический демарш-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Самое главное – эта встреча состоится без участия европейцев и Зеленского. Это не просто оплеуха, это такой дипломатический демарш, который показывает их реальное место. Сейчас Путин едет, как Трамп говорит, сильными картами.

# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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