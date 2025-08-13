Гигин о встрече Путина и Трампа на Аляске: это не просто оплеуха европейцам, а дипломатический демарш

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Александра Лукашенко с министром обороны Беларуси. О чём Виктор Хренин доложил Президенту? О подготовке к белорусско-российским учениям «Запад-2025», размещении «Орешника» в Беларуси и ситуации на границе Союзного государства. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Самое главное – эта встреча состоится без участия европейцев и Зеленского. Это не просто оплеуха, это такой дипломатический демарш, который показывает их реальное место. Сейчас Путин едет, как Трамп говорит, сильными картами.