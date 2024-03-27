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Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал

27 марта 2024 18:55
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим детали произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле» и поговорим об украинском следе в теракте. В гостях публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:
Когда Батька смотрел в 1999 году на раненых сербов, общался с ними, жал им руки, гладил по голове, был там, под этими бомбами, под воздушной тревогой, наверное, вот эта опаленность войной, уже современной войной, мы все так или иначе воспроизводим себя от Великой Отечественной, но тем не менее современная война, современная агрессия, мне кажется, вот эти 30 лет залога нашего мира – это родилось, в том числе и тогда, в 1999 году, когда он смотрел на этих раненых сербов.

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Да. Это сейчас очень легко говорить, что белорусы вместе с Президентом. А я скажу, что не все тогда и понимали, какого уровня шаг он совершает. Давайте прикинем: сейчас когда говорят об этом, все понимают, что Президент полетел по закрытому небу и НАТО не давало президентскому самолету гарантий долететь до Белграда. Он летел на гражданском самолете и в любой момент мог быть сбитым. Ему об этом фактически прямым текстом сказали Европа вместе с Америкой. Нормально? Вы в самолет сядете при таких условиях?

Второй момент. Прилетел действительно под бомбы, зная, что бомбят. Зная, что вся мощь Альянса сосредоточена на том, что стирать Белград с лица земли. Мы видим кадры: это больница, это не бункер. Это не подземный бункер. Это нормальная больница, в которую в любой момент может прилететь. Это как? А Президент ходит, общается. Жмет руки, поддерживает, подбадривает. И при взгляде на раненых детей у него голос дрожит, как и у всех нормальных людей.

Да, вот эта тяга к миру, это понимание того, насколько мир ценен – оно там, корни его именно там заложены, оттуда. И вот что еще давайте не забывать, белорусы, он был единственным – наш лидер, кто так сделал.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик # Александр Лукашенко

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