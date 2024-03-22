Кому выгоден теракт в Москве? Проанализировал Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Любые теракты, которые происходили на каждом этапе – Первая чеченская война, Вторая чеченская война – то, что было потом, они всегда имели логику, но всегда разную. Вот логика уже какая-то другая. Мы с вами пытаемся прикинуть, кому это сегодня выгодно. Понятно, что это выгодно только в плане давления на власть, для каких-то уступок.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну и на власти, на общество. Выбрали себе Путина, мол, ну вот, получайте.

Андрей Лазуткин:

Да, да, чтобы, смотрите: вот мы бьем по Белгороду, мы продолжаем это делать. Повторюсь, да, уже после выборов, когда нет смысла там стрелять по спальным районам, чтобы люди не вышли на избирательные участки. Они это делают. До этого они били по Донецку точно так же. По остановкам, по автобусам. Плевать было, куда прилетит. Это осколки. Они там убивают все, что есть, и не выбирают цели. Вот так они сегодня продолжают бить по Белгороду. И вот это дополняется еще терактами в столице. Поэтому понятно, что цель – улучшить положение Украины, как-то там что-то сорвать. Как они говорят, наступление якобы готовится российское, но мы не знаем это и СМИ так говорят. Опять же, логика должна быть понятная самим украинцам, потому что им завтра объяснят, что ну, смотрите, мы же таким образом спасаем положение на фронте. Да, мы убиваем мирных людей, но это ради наших героев, ради наших защитников, чтобы они остались живы где-то там, под Харьковом, под Запорожьем.

Читайте также:

Дзермант про пуск «Союз-2.1а»: никакого неудачного старта нет. Неудачный старт – это когда «Челленджер» взорвался

Лазуткин: наша задача – найти в американском ВПК тех, кто будет заинтересован с нами сотрудничать

«Я почти умер!» Что творят «адепты» прав человека на белорусской границе? Обсудили Азарёнок и Реутова