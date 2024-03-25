Григорий Азарёнок: «Трагедия в «Крокусе» показала, кто есть кто»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим теракт в «Крокус Сити Холле», траур в России и Беларуси, а также слаженную работу Лукашенко и Путина. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Трагедия в «Крокус Сити Холле» показала, кто есть кто.

У нас есть фотография – Национальная библиотека Беларуси в субботу окрасилась в цвета российского и белорусского флагов в знак солидарности. Об этом, естественно, написали экстремисты – 2 тысячи дизлайков! Они ставят палец вниз. Ставят гневные смайлики. Они в бешенстве от этого! Нужно было солидарность с террористами выложить? Тогда бы они радовались.