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Григорий Азарёнок: «Трагедия в «Крокусе» показала, кто есть кто»

25 марта 2024 19:14
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим теракт в «Крокус Сити Холле», траур в России и Беларуси, а также слаженную работу Лукашенко и Путина. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:
Трагедия в «Крокус Сити Холле» показала, кто есть кто.

У нас есть фотография – Национальная библиотека Беларуси в субботу окрасилась в цвета российского и белорусского флагов в знак солидарности. Об этом, естественно, написали экстремисты – 2 тысячи дизлайков! Они ставят палец вниз. Ставят гневные смайлики. Они в бешенстве от этого! Нужно было солидарность с террористами выложить? Тогда бы они радовались.

Григорий Азарёнок: «Трагедия в «Крокусе» показала, кто есть кто»-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:
Мы сделали это по зову сердца – столько было положительных отзывов искренних! Эти дизлайки лишний раз подчеркивают нашу правоту. При полной поддержке коллектива Национальной библиотеки, наших читателей это было сделано. А что они скажут, например, о Бурдж-Халифе в Дубае, которая окрасилась в цвета российского флага? И было написано: «Объединенные Арабские Эмираты вместе с Россией».

У людей, которые критикуют эти шаги, нет сочувствия, человечности. Они занимались расчеловечиванием. Они хотели расчеловечить нас для того, чтобы превратить нас, русских людей в объекты для своей ненависти, одержать таким образом победу, каким-то образом нас деморализовать. Они расчеловечили себя!

Григорий Азаренок:
От Химеры совести они освободились.

Григорий Азарёнок: «Трагедия в «Крокусе» показала, кто есть кто»-4

Вадим Гигин:
Это фашистский слоган, с которым гитлеровцы начинали агрессию против Советского Союза. Эти люди – беглые, мерзкие, как их называл наш Президент. Не потому, что мы пытаемся подобрать какие-то обидные слова. Чем обидеть убогого душой?

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# Теракт # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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