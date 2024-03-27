В Витебске проходит конкурс на лучшего спасателя-высотника

Александра Ходюкова расскажет о тех, кто всегда готов прийти на помощь.

Новости Беларуси. Спасатели Витебской области демонстрируют свои лучшие качества в конкурсе профессионального мастерства. В полной боевой экипировке они покоряют высоту 22-этажного дома и оттачивают навыки промышленного альпинизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финиш только на 22-м этаже! В Витебске определяют лучшего спасателя-высотника. В конкурсе профессионального мастерства участвуют 25 команд и более 80 работников МЧС со всей области. Алексей Котлеронок в составе спортивной сборной Витебского городского отдела. Чтобы показать достойный результат, все свободное время уделял тренировкам.

Алексей Котлеронок, начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части № 1 Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Проводили на похожей многоэтажке занятия. Забегали на 10-й этаж, потом на 15-й, потом на 20-й. Отрабатывали приемы, как лучше пихаться об стенку, поручни. В технике, понимаете, детали.

Условия максимально приближены к реальным. Подъем по лестничным маршам на высоту более 60 метров эти парни проходят с включенным дыхательным аппаратом. Это одно из обязательных условий. Счет идет на секунды.