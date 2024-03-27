Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных

Беларусь готовится к массовому использованию электротранспорта. Мода на «электрички» не теряет актуальности. Расширить использование такой техники в стране, сделать ее доступной для населения – такую задачу перед правительством ставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране принята программа по электротранспорту до 2025 года включительно, и уже сегодня можно увидеть уверенные шаги в этом направлении. До конца года полностью «электробусными» станут два города – Шклов и Жодино. Первым на экологический общественный транспорт перейдет Шкловский район, где местный автопарк уже пополнился 15 электробусами. На обкатку зеленого автобуса отправилась Юлия Мычка.

Автобус снаружи, троллейбус внутри. Еще недавно чудо техники сегодня все чаще можно увидеть на дорогах Беларуси. Транспорт будущего точечно внедряют в стране, но такого, чтобы сразу весь автопарк перешел на электроплатформу и фактически работал от розетки, в истории Беларуси еще не было. Шклов стал первым городом, который получил 15 новых электробусов. Амбициозный пилотный проект по переходу на электротранспорт стартует отсюда. Ставки не только на комфорт, экологию и экономию в перспективе. Наши электробусы на наших улицах – это еще имидж и реклама.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

Конечно же, рассказать, показать и на примере показать все цифры вот этой финансовой экономической работы, говорит о том, что проект будет расширяться, выделены денежные средства на производство и закупку в этом году. Но у нас на очереди стоит Витебская область.

Бесшумные и плавные в движении, эти электробусы сошли с конвейера предприятия «Белкоммунмаш» всего несколько недель назад. Среди пассажиров первого рейса – генеральный директор холдинга Тарас Мурог. Делится статистикой: еще два года назад завод изготавливал всего 10 подобных машин – сегодня в 10 раз больше. Спрос на белорусские электробусы растет, технические характеристики обнадеживают.

Тарас Мурог, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Не хотелось бы хвастаться, но перегоняли мы своим ходом сюда – из Минска до Шклова. Порядка 45 % емкости батареи осталось. Но он шел пустой, без пассажиров. Поэтому мы надеемся и уверены, что 200 километров мы подтвердим и в -25, с полным салоном, с включенными печками.

Буквально сдувает пылинки со своей новой машины водитель с 20-летним стажем Андрей Волков. Чтобы сесть за руль автобуса с приставкой электро-, он прошел курсы в Минске. Кнопок и функций в кабине стало больше, четыре видеокамеры позволяют контролировать ситуацию в салоне и на дороге. Тяжелее всего привыкнуть было к тишине. Андрей Волков, водитель шкловского филиала автопарка № 5 Могилевского облавтотранса:

Чисто, экологически. Никаких выхлопных газов, ничего, запаха и всего остального. Аккуратные, ухоженные. Хотелось бы, конечно, обратиться к нашим жителям города Шклова. Это в первую очередь не для нас – это для вас.