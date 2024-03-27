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Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных

27 марта 2024 18:32
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Беларусь готовится к массовому использованию электротранспорта. Мода на «электрички» не теряет актуальности. Расширить использование такой техники в стране, сделать ее доступной для населения – такую задачу перед правительством ставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране принята программа по электротранспорту до 2025 года включительно, и уже сегодня можно увидеть уверенные шаги в этом направлении. До конца года полностью «электробусными» станут два города – Шклов и Жодино. Первым на экологический общественный транспорт перейдет Шкловский район, где местный автопарк уже пополнился 15 электробусами.

На обкатку зеленого автобуса отправилась Юлия Мычка.

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных-1

Автобус снаружи, троллейбус внутри. Еще недавно чудо техники сегодня все чаще можно увидеть на дорогах Беларуси. Транспорт будущего точечно внедряют в стране, но такого, чтобы сразу весь автопарк перешел на электроплатформу и фактически работал от розетки, в истории Беларуси еще не было. Шклов стал первым городом, который получил 15 новых электробусов. Амбициозный пилотный проект по переходу на электротранспорт стартует отсюда. Ставки не только на комфорт, экологию и экономию в перспективе. Наши электробусы на наших улицах – это еще имидж и реклама.

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
Конечно же, рассказать, показать и на примере показать все цифры вот этой финансовой экономической работы, говорит о том, что проект будет расширяться, выделены денежные средства на производство и закупку в этом году. Но у нас на очереди стоит Витебская область.

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных-7

Бесшумные и плавные в движении, эти электробусы сошли с конвейера предприятия «Белкоммунмаш» всего несколько недель назад. Среди пассажиров первого рейса – генеральный директор холдинга Тарас Мурог. Делится статистикой: еще два года назад завод изготавливал всего 10 подобных машин – сегодня в 10 раз больше. Спрос на белорусские электробусы растет, технические характеристики обнадеживают.

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных-10

Тарас Мурог, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Не хотелось бы хвастаться, но перегоняли мы своим ходом сюда – из Минска до Шклова. Порядка 45 % емкости батареи осталось. Но он шел пустой, без пассажиров. Поэтому мы надеемся и уверены, что 200 километров мы подтвердим и в -25, с полным салоном, с включенными печками.

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных-13

Буквально сдувает пылинки со своей новой машины водитель с 20-летним стажем Андрей Волков. Чтобы сесть за руль автобуса с приставкой электро-, он прошел курсы в Минске. Кнопок и функций в кабине стало больше, четыре видеокамеры позволяют контролировать ситуацию в салоне и на дороге. Тяжелее всего привыкнуть было к тишине.

Андрей Волков, водитель шкловского филиала автопарка № 5 Могилевского облавтотранса:
Чисто, экологически. Никаких выхлопных газов, ничего, запаха и всего остального. Аккуратные, ухоженные. Хотелось бы, конечно, обратиться к нашим жителям города Шклова. Это в первую очередь не для нас – это для вас.

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных-16

Юлия Мычка, корреспондент:
15 новых электробусов охватят три городских маршрута и 19 районных. Вместимость салона 67 человек, зарядки при максимальной эксплуатации хватит на 200 километров. Уже следующая остановка пилотного электробусного проекта Жодино.

Подробнее смотрите в видео.

# Электромобили # общество # Петр Пархомчик # Тарас Мурог # Юлия Мычка

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