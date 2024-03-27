«Ребёнок впитывает как губка». Психотерапевт рассказала, как мотивировать к чтению

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вера Иваницкая, врач-психотерапевт, заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья:

Если в семье есть человек, который не читает, но при этом он требует чего-то от других, это не сработает. Ребенок впитывает как губка, любовь к книгам – это то, что прививается. Мне не нравится слово «заставлять». Надо предлагать. Но есть особый вид предложения, когда ты мотивируешь, делаешь акцент на том, что можно развить.