«Ребёнок впитывает как губка». Психотерапевт рассказала, как мотивировать к чтению

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вера Иваницкая, врач-психотерапевт, заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья:
Если в семье есть человек, который не читает, но при этом он требует чего-то от других, это не сработает. Ребенок впитывает как губка, любовь к книгам – это то, что прививается. Мне не нравится слово «заставлять». Надо предлагать. Но есть особый вид предложения, когда ты мотивируешь, делаешь акцент на том, что можно развить.
Читают ли современные студенты? Ответила завкафедрой журфака БГУ – подробности здесь.