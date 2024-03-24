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25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Лукашенко единственный, кто не побоялся посетить страну

24 марта 2024 14:11
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Ровно 25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Военная операция последовала после провала переговоров по статусу Косово, где от Президента Югославии Слободана Милошевича потребовали вывести войска из края, пригрозив жесткими мерами в случае отказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бомбардировки мирных городов продолжались 78 дней. Боевые самолеты совершили более 35 тысяч вылетов.

25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Лукашенко единственный, кто не побоялся посетить страну-1

Эта бойня НАТО началась без согласования Совета безопасности ООН. Жертвами атак стали около 6 тысяч мирных жителей. В те дни единственным, кто не побоялся посетить полыхающую Югославию, стал Президент Беларуси.

25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Лукашенко единственный, кто не побоялся посетить страну-4

Александр Лукашенко в ходе исторического визита в сербскую столицу заявлял в интервью журналистам, что прибыл туда в надежде приблизить наступление мира в стране.

25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Лукашенко единственный, кто не побоялся посетить страну-7

Никто кроме него в международных структурах в тот момент не выступил против перекраивания послевоенных европейских границ, поэтому в Сербии и сейчас помнят о поддержке белорусского Президента.

# Международная политика # Александр Лукашенко

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