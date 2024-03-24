25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Лукашенко единственный, кто не побоялся посетить страну

Ровно 25 лет назад авиация НАТО начала бомбардировки Югославии. Военная операция последовала после провала переговоров по статусу Косово, где от Президента Югославии Слободана Милошевича потребовали вывести войска из края, пригрозив жесткими мерами в случае отказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бомбардировки мирных городов продолжались 78 дней. Боевые самолеты совершили более 35 тысяч вылетов.

Эта бойня НАТО началась без согласования Совета безопасности ООН. Жертвами атак стали около 6 тысяч мирных жителей. В те дни единственным, кто не побоялся посетить полыхающую Югославию, стал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко в ходе исторического визита в сербскую столицу заявлял в интервью журналистам, что прибыл туда в надежде приблизить наступление мира в стране.