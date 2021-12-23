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Муковозчик: «Что сделать с А1, знает каждый патриотичный, уважающий себя и просто разумный белорус»

23 декабря 2021 15:45
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Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование дела, связанного с незаконной деятельностью оператора мобильной связи А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Муковозчик: «Что сделать с А1, знает каждый патриотичный, уважающий себя и просто разумный белорус»-1

Напомним, Президент потребовал оценить деятельность компании и принять жесткие меры. Ведь так называемый слив личных данных нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. На эту тему рассуждает Андрей Муковозчик в авторской рубрике «Накипело».  

За собой надо убирать – похоже, об этом правиле хорошего тона европейцы начинают забывать. Читайте здесь.  

Муковозчик: «Что сделать с А1, знает каждый патриотичный, уважающий себя и просто разумный белорус»-4

Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.  

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