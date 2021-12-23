Муковозчик: «Что сделать с А1, знает каждый патриотичный, уважающий себя и просто разумный белорус»

Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование дела, связанного с незаконной деятельностью оператора мобильной связи А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следственный комитет продолжает расследование дела, связанного с незаконной деятельностью оператора мобильной связи А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Президент потребовал оценить деятельность компании и принять жесткие меры. Ведь так называемый слив личных данных нарушает любые моральные, этические и юридические нормы и правила. На эту тему рассуждает Андрей Муковозчик в авторской рубрике «Накипело».
За собой надо убирать – похоже, об этом правиле хорошего тона европейцы начинают забывать. Читайте здесь.
Рубрику «Накипело» смотрите в видеоматериале.
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