Азарёнок о сливе данных белорусов в А1: «По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей»
Новости Беларуси. Вчера, 10 декабря, стало известно, что пресс-секретарь крупной иностранной компании, которая имела доступ к огромному количеству закрытой информации, 1,5 года сливал ее иностранным экстремистам и беглым террористам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вдруг после его задержания за него начали заступаться послы и руководство самой компании. Об этом, а также о безумии литовских политиков и новом военно-патриотическом клубе авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну и как это называется? Как, я спрашиваю? Это же до какой крысиной мерзости надо дойти? Вот это вот, то что на экране, работало пресс-секретарем компании А1. И – внимание – все эти 1,5 года сливало личные данные белорусов подлому […] экстремисту, чтобы людей унижали и третировали.
Николай Бределев:
Бределев Николай Олегович, 34 года, город Минск. Я гомосексуалист, проживаю с мужчиной более 7 лет. Я работаю в унитарном предприятии А1, моя заработная плата – 4 500 рублей. Я занимаю должность начальника управления общественных связей, работаю с журналистами и доношу информацию о компании. С Антоном Мотолько мы знакомы более 7 лет. С июля 2020 года я предоставлял Антону Мотолько информацию, которая связана с моей профессиональной деятельностью. Также я подписан на экстремистские Telegram-каналы.
Григорий Азаренок:
И вместо того, чтобы на коленях просить у белорусов прощения, руководство конторки и [посол – прим. ред.] Австрии еще и нагло вписались за это существо. Мол, нельзя личные данные распространять! Вы серьезно? Вы распространяли личные данные детей милиционеров. По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей. А вот [гомосексуалисты – прим. ред.] ваши – это святое. Но если вы решили нам тут устроить Содом и Гоморру, то вы повторите и их конечную судьбу. Вас научат правильным ценностям, и, если надо, зашьют то, что не по назначению используется. Если вам, буржуи проклятые, не нравится страна, в которой вы рубите бешеные бабки, то будете здесь лес рубить.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. А вообще западные деятели – люди очень смешные. Они любят делать умный вид, но на деле же тупые. Как курицы тупые. У них не хватает мозгов просчитать свои действия хоть на полшага вперед. И на переднем плане по убогости разума литовские политики.
Жалкий ты карлик, мелочное, шизоидное, глупое недоразумение. У тебя есть только одна радость в жизни. Приютить белорусского гея и вместе с ним вылизывать американского хозяина. Но такого маразма я, конечно, не ожидал. Вы на кого тявкаете, моськи? Литва решила ввязаться в дипломатическую войну с Китаем. С великой Поднебесной империей. И что же? Китай просто исключил это недоразумение из таможенного реестра. Все. Литва, тебя нет. Ты не существуешь. Транснациональные корпорации не будут с тобой работать – таково условие коммунистического Китая. А твой старый сутенер уже забыл о тебе. Вот Ландсбергис и иже с ним и поперли в отставки. Науседа. Ты думаешь, прекращение транзита удобрений по твоим старым разломанным рельсам хоть что-то вам даст? […] А мы легко найдем другие пути. А вот вам останется только залезть в петлю и удавиться.
Литовцы уже получили жировки. Тарифы на электроэнергию и тепло выросли в три раза. Кушайте, кушайте дорогие. Вы первые рвались из Советского Союза. Империя зла вам надоела, вы хотели радужной свободы. Ну, жрите полной ложкой. Где промышленность? Где все эти великие литовские театральные режиссеры? Где половина населения? Нравится свободный мир? Пускай вас теперь демократия греет. Ну а мы воспитываем детей. Новый военно-патриотический клуб открылся в Беларуси. Маленькие белорусы готовятся защищать страну. Эти дети будут достойны нашей Родины. А вы достойны только одного слова […].
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