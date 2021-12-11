Азарёнок о сливе данных белорусов в А1: «По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей»

Новости Беларуси. Вчера, 10 декабря, стало известно, что пресс-секретарь крупной иностранной компании, которая имела доступ к огромному количеству закрытой информации, 1,5 года сливал ее иностранным экстремистам и беглым террористам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вдруг после его задержания за него начали заступаться послы и руководство самой компании. Об этом, а также о безумии литовских политиков и новом военно-патриотическом клубе авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну и как это называется? Как, я спрашиваю? Это же до какой крысиной мерзости надо дойти? Вот это вот, то что на экране, работало пресс-секретарем компании А1. И – внимание – все эти 1,5 года сливало личные данные белорусов подлому […] экстремисту, чтобы людей унижали и третировали.

Николай Бределев:

Бределев Николай Олегович, 34 года, город Минск. Я гомосексуалист, проживаю с мужчиной более 7 лет. Я работаю в унитарном предприятии А1, моя заработная плата – 4 500 рублей. Я занимаю должность начальника управления общественных связей, работаю с журналистами и доношу информацию о компании. С Антоном Мотолько мы знакомы более 7 лет. С июля 2020 года я предоставлял Антону Мотолько информацию, которая связана с моей профессиональной деятельностью. Также я подписан на экстремистские Telegram-каналы. Григорий Азаренок:

И вместо того, чтобы на коленях просить у белорусов прощения, руководство конторки и [посол – прим. ред.] Австрии еще и нагло вписались за это существо. Мол, нельзя личные данные распространять! Вы серьезно? Вы распространяли личные данные детей милиционеров. По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей. А вот [гомосексуалисты – прим. ред.] ваши – это святое. Но если вы решили нам тут устроить Содом и Гоморру, то вы повторите и их конечную судьбу. Вас научат правильным ценностям, и, если надо, зашьют то, что не по назначению используется. Если вам, буржуи проклятые, не нравится страна, в которой вы рубите бешеные бабки, то будете здесь лес рубить.