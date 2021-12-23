«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции

Как отметил политолог, во время всенародного обсуждения финальной редакции главного закона страны существенно вырастет спрос на политическую и социально значимую информацию (естественно, правдивую). А у граждан появится возможность внести свои корректировки. Для этого и организуют диалоговые площадки.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Чем важны вот такие встречи в том числе? Ведь всенародное обсуждение Конституции означает то, что граждане еще могут какие-то корректировки свои внести. И, возможно, даже на этом этапе они будут учтены, мы посмотрим. Наша главная задача – это все-таки людям доступно, понятно объяснить, что происходит в стране, что такое конституционная реформа, чего мы ожидаем от новой редакции нашего Основного закона.