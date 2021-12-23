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«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции

23 декабря 2021 15:08
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Новости Беларуси. Дискуссионная площадка. Особенности проведения конституционной реформы обсудили в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь прошел просветительский проект «В режиме правды». Его автор Вадим Гигин встретился с активом Минской области.  

«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции-1

Как отметил политолог, во время всенародного обсуждения финальной редакции главного закона страны существенно вырастет спрос на политическую и социально значимую информацию (естественно, правдивую). А у граждан появится возможность внести свои корректировки. Для этого и организуют диалоговые площадки.  

«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции-4

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:  
Чем важны вот такие встречи в том числе? Ведь всенародное обсуждение Конституции означает то, что граждане еще могут какие-то корректировки свои внести. И, возможно, даже на этом этапе они будут учтены, мы посмотрим. Наша главная задача – это все-таки людям доступно, понятно объяснить, что происходит в стране, что такое конституционная реформа, чего мы ожидаем от новой редакции нашего Основного закона.  

«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции-7

Проект «В режиме правды» в ближайшее время побывает в разных районах Минской области. На очереди Дзержинск.  

Кочанова о проекте Конституции: «Все направлено на то, чтобы сохранить нашу страну стабильной, суверенной, независимой». Подробнее здесь.  

# Конституция # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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