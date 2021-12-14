Алёна Родовская: скандал с A1 разгорается всё сильнее. Люди заявляют, что иметь дело с этим оператором больше не желают

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская:

Новый скандал с A1 разгорается все сильнее. Люди открыто заявляют, что иметь дело с оператором, чей сотрудник сливал персональные данные экстремистам, больше не желают. Люди возмущены и тем, что австрийское посольство откровенно выступило в поддержку сотрудника частной компании, который, на минуточку, имеет белорусское гражданство. Это как? Посольство Австрии с головным офисом А1 – цитата – «решительно осудили вмешательство в личную жизнь своего пресс-секретаря». Если связать цепочку, то выходит, что сотовая компания поддерживает пропаганду нетрадиционных отношений и допустила слив персональных данных. Азаренок о сливе данных белорусов в А1: «По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей». Читайте здесь.

Алена Родовская:

Вы за секунду потеряли свой авторитет и превратились в европейское нечто, в очень неприятный субстракт. До стадии профнепригодности. Если ваша компания юридически законна, то действия ваших сотрудников аморальны и противозаконны. Я, в принципе, считаю, что образ жизни высокопоставленных людей напрямую связан и с репутацией компании, и общественно осуждаемым. А1, вам придется подстроиться под белорусское общество. Общество более не готово терпеть гей-выходки. Кому нужен полный идеологический разворот в гендерных вопросах? Детям, которым не повезло родиться в Европе и Америке, сначала внушают, что если ты мальчик, то ты необязательно мальчик. Девочкам предлагают гормональную терапию, после которой нет пути назад. Вот так теперь нормально. И самое страшное, что не так теперь нормально. Мы выросли в абсолютной уверенности, что гендеров существует лишь два: мужчина и женщина. А на днях в США с гордостью объявили о том, что Госдеп выдал первый гендерно-нейтральный паспорт. Вместо «М» и «Ж» появился третий – человек «Х».