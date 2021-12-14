Алёна Родовская: скандал с A1 разгорается всё сильнее. Люди заявляют, что иметь дело с этим оператором больше не желают
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Новый скандал с A1 разгорается все сильнее. Люди открыто заявляют, что иметь дело с оператором, чей сотрудник сливал персональные данные экстремистам, больше не желают. Люди возмущены и тем, что австрийское посольство откровенно выступило в поддержку сотрудника частной компании, который, на минуточку, имеет белорусское гражданство. Это как?
Посольство Австрии с головным офисом А1 – цитата – «решительно осудили вмешательство в личную жизнь своего пресс-секретаря». Если связать цепочку, то выходит, что сотовая компания поддерживает пропаганду нетрадиционных отношений и допустила слив персональных данных.
Азаренок о сливе данных белорусов в А1: «По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей». Читайте здесь.
Алена Родовская:
Вы за секунду потеряли свой авторитет и превратились в европейское нечто, в очень неприятный субстракт. До стадии профнепригодности. Если ваша компания юридически законна, то действия ваших сотрудников аморальны и противозаконны. Я, в принципе, считаю, что образ жизни высокопоставленных людей напрямую связан и с репутацией компании, и общественно осуждаемым. А1, вам придется подстроиться под белорусское общество. Общество более не готово терпеть гей-выходки.
Кому нужен полный идеологический разворот в гендерных вопросах? Детям, которым не повезло родиться в Европе и Америке, сначала внушают, что если ты мальчик, то ты необязательно мальчик. Девочкам предлагают гормональную терапию, после которой нет пути назад. Вот так теперь нормально. И самое страшное, что не так теперь нормально. Мы выросли в абсолютной уверенности, что гендеров существует лишь два: мужчина и женщина. А на днях в США с гордостью объявили о том, что Госдеп выдал первый гендерно-нейтральный паспорт. Вместо «М» и «Ж» появился третий – человек «Х».
Алена Родовская:
Информационная гендерная война сейчас такова: они пытаются разрушить все хорошее, что имеется в стране их противника, это они подрывают престиж руководства и выставляют его в нужный момент на позор общественности. Для них в приоритете – подлые и трусливые люди. Не американский, так европейский бизнес свою дырочку найдет. Это они подстрекают молодежь против стариков, обесценивают авторитет традиционных религий. Это дает им моральное право для крестовых походов на страны, которые отстаивают традиционные ценности.
Мир ломается на наших глазах. Близится Новый год. Читаю заголовки из параллельной реальности. И это только за последние пару дней. Рождество отныне становится просто зимним праздником, ведь ни в коем случае нельзя ссылаться на элементы христианской культуры, а то подумают еще, не дай Бог, что «все вокруг – христиане».
Дайверсити требует, чтобы Дед Мороз был и чернокожим, и трансгендером, а Снегурочка могла бы гордо носить бороду. Там, где один гендер порабощает другой гендер, где один народ порабощает другой, неминуемо происходит одно – крах для всех. Маховик нового мира раскручен. Все, кто против (а это мы) – отсталые люди. Вслед за информационной войной начинается психологическая. А риторика Запада по отношению к Беларуси становится все более агрессивной. Мы не принимаем их идеологию и ценности. И любая страна, навешивающая на нас ярлыки, должна нести за это ответственность.