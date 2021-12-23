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Ели, сосны, кедры и пихты. В Минске открылись ёлочные базары. Рассказываем, что и за сколько там можно купить

23 декабря 2021 15:04
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Новости Беларуси. В Минске начали работу елочные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главный атрибут Нового года теперь можно приобрести на специально отведенных площадках. Их всего 79.  

Ели, сосны, кедры и пихты. В Минске открылись ёлочные базары. Рассказываем, что и за сколько там можно купить-1

Елочные ярмарки организованы в каждом районе столицы, в основном возле торговых центров, остановок общественного транспорта. На выбор зеленые красавицы разной высоты. Это ели, сосны, в том числе в кадках, кедры и пихты. В некоторых местах также можно приобрести композиции и букеты из хвойных веток.  

Время работы и цены определяют продавцы. Средняя цена новогоднего дерева до метра – около 20 рублей. Ели и сосны в кадках обойдутся дороже: высотой до метра – около 30 рублей, до двух – около 60.  

Ели, сосны, кедры и пихты. В Минске открылись ёлочные базары. Рассказываем, что и за сколько там можно купить-4

Наталья Блыкина, продавец:  
Мы продаем елки из питомника. Лесная елка, сосна и в кадушечках у нас елочки есть. Цены вполне приемлемые. От 20 у нас лесная ель, питомник гуще и дольше стоит, поэтому 35. В кадушках по 70 и сосна по 50. Вообще, 55 елок, но каждый день делают довоз. Сегодня тоже уже с утра люди подходят, выбирают.  

Ели, сосны, кедры и пихты. В Минске открылись ёлочные базары. Рассказываем, что и за сколько там можно купить-7

Торговля новогодними деревьями продлится в Минске по 31 декабря.  

# Новый год # общество # Наталья Блыкина # Фотофакт

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