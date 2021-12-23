Ели, сосны, кедры и пихты. В Минске открылись ёлочные базары. Рассказываем, что и за сколько там можно купить

Новости Беларуси. В Минске начали работу елочные базары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главный атрибут Нового года теперь можно приобрести на специально отведенных площадках. Их всего 79.

Елочные ярмарки организованы в каждом районе столицы, в основном возле торговых центров, остановок общественного транспорта. На выбор зеленые красавицы разной высоты. Это ели, сосны, в том числе в кадках, кедры и пихты. В некоторых местах также можно приобрести композиции и букеты из хвойных веток.

Время работы и цены определяют продавцы. Средняя цена новогоднего дерева до метра – около 20 рублей. Ели и сосны в кадках обойдутся дороже: высотой до метра – около 30 рублей, до двух – около 60.