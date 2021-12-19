Президент Беларуси поручил провести оценку действий компании А1 и принять самые жёсткие меры

Новости Беларуси. За «слив не того контента и не туда». Президент поручил оценить действия компании А1 и принять самые жесткие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скандал разгорелся после задержания пресс-секретаря белорусского мобильного оператора. В СМИ просочилась информация, что он 1,5 года передавал корпоративную информацию – личные данные абонентов, которые затем всплывали в Telegram-каналах, позже признанных экстремистскими.

Проверить А1 на причастность к похищению личных данных и травле представителей СМИ 19 декабря призвал Белорусский союз журналистов. Более 450 наших коллег подверглись оскорблениям, запугиванию, травле и угрозам жизни и здоровью.

Азаренок о сливе данных белорусов в А1: «По вашим поганым книгам приходили убийцы сжигать людей». Читайте здесь.

Виктория Ходосок, СТВ:

Во многих случаях злоумышленники располагали номерами мобильных телефонов и иной личной информацией. Откуда она у них? Ответ на этот вопрос должны дать правоохранители. Назрел и ряд требований в случае, если подтвердятся уже озвученные факты, свидетельствующие о нарушении любых моральных, этических и юридических норм и правил.