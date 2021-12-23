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«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции

23 декабря 2021 15:03
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Новости Беларуси. Гордость белорусской нации. Во Дворце Республики 29 женщинам из 12 регионов Минской области вручили орден Матери. Это многодетные мамы, воспитывающие пятерых и более детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их семьях живет суммарно 168 несовершеннолетних мальчиков и девочек. И каждый ребенок окружен любовью и заботой.  

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-1

Профессии у всех обладательниц награды разные: медсестра, учитель, животновод. Но главная их работа – это обеспечение уюта и воспитание детей.  

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-4

Награждение многодетных матерей накануне Нового года – это уже добрая традиция.  

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-7

Екатерина Сидорович:  
Для меня большая неожиданность. Мне очень приятно, что на меня обратили внимание. Мои дети – это мой мир. Это счастье, это любовь. Я себе другой жизни и не представляю вообще.  

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-10

Юлия Калинина:  
Это огромное признание. Я очень хотела этого. Я всегда хотела иметь пятерых деток. Для меня это очень волнительный день.  

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-13

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:  
Очень большая поддержка со стороны государства оказывается всем многодетным матерям. Они пользуются всеми социальными льготами сегодня. И жилье строится в нашей Минской области и вообще в целом в республике, и образовательный процесс. Все по их желанию.  

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-16

«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции-18

Всего в Минской области насчитывается более 2 000 орденоносных мам, и их количество растет. Только в 2021 году высокой награды удостоены 197 женщин.  

# Госнаграды # общество # Екатерина Сидорович # Юлия Калинина # Тамара Красовская # Фотофакт

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