«Я всегда хотела иметь пятерых деток». 29 жительниц Минской области наградили орденом Матери. Вот их эмоции

Новости Беларуси. Гордость белорусской нации. Во Дворце Республики 29 женщинам из 12 регионов Минской области вручили орден Матери. Это многодетные мамы, воспитывающие пятерых и более детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их семьях живет суммарно 168 несовершеннолетних мальчиков и девочек. И каждый ребенок окружен любовью и заботой.

Профессии у всех обладательниц награды разные: медсестра, учитель, животновод. Но главная их работа – это обеспечение уюта и воспитание детей.

Награждение многодетных матерей накануне Нового года – это уже добрая традиция.

Екатерина Сидорович:

Для меня большая неожиданность. Мне очень приятно, что на меня обратили внимание. Мои дети – это мой мир. Это счастье, это любовь. Я себе другой жизни и не представляю вообще.

Юлия Калинина:

Это огромное признание. Я очень хотела этого. Я всегда хотела иметь пятерых деток. Для меня это очень волнительный день.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Очень большая поддержка со стороны государства оказывается всем многодетным матерям. Они пользуются всеми социальными льготами сегодня. И жилье строится в нашей Минской области и вообще в целом в республике, и образовательный процесс. Все по их желанию.