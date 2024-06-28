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МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»

28 июня 2024 18:07
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Инвестиции, интеграция и культурное обогащение. Форум регионов Беларуси и России завершил свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении двух дней участники активно трудились над сближением подходов в законодательстве, продвижением торговли, реализацией новых инициатив. 

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»-1

Как итог – на масштабной площадке заключены десятки новых соглашений и коммерческих контрактов. Межрегиональное сотрудничество – каркас Союзного государства. Вопреки санкциям и недоброжелателям, наши страны уверенно идут вперед, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов.

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МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»-4

Плотная работа на каждом форуме имеет многолетнее продолжение. Например, Минский тракторный завод организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус», оборудовано совместное производство по выпуску троллейбусов от МАЗа и Уфимского предприятия – это лишь малый список удачных сотрудничеств. В дни проведения XI Форума регионов портфель общих проектов пополнится.

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»-7

Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан:
С МАЗом и с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом реализуем совместный проект по производству современных троллейбусов. Этот процесс уже идет, уже занимаем определенную немалую долю российского рынка и планируем здесь увеличить присутствие.

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»-10

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Есть кооперационные связи и наработки. Мы сегодня отрабатываем и с Пензой, и с Иркутском, и с Орловской областью. Уже есть бизнес, который желает, так скажем, реализовывать определенные проекты на территории двух регионов. Это немаловажно, потому что сегодня мы видим в этом огромный потенциал и возможности нашей Беларуси и России.

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»-13

На Форуме регионов в Витебске, Полоцке и Новополоцке подписано более 250 документов. И это своеобразный рекорд. Очередная встреча в формате дружбы состоится в Нижнем Новгороде в 2024 году – там пройдет XII Форум регионов Беларуси и России.

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# Беларусь-Россия # общество # Андрей Назаров # Сергей Лободинский

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