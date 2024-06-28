МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»

Инвестиции, интеграция и культурное обогащение. Форум регионов Беларуси и России завершил свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении двух дней участники активно трудились над сближением подходов в законодательстве, продвижением торговли, реализацией новых инициатив.

Как итог – на масштабной площадке заключены десятки новых соглашений и коммерческих контрактов. Межрегиональное сотрудничество – каркас Союзного государства. Вопреки санкциям и недоброжелателям, наши страны уверенно идут вперед, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов. Здесь нет старшего и младшего брата – Матвиенко о взаимоотношениях России и Беларуси – подробности здесь.

Плотная работа на каждом форуме имеет многолетнее продолжение. Например, Минский тракторный завод организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус», оборудовано совместное производство по выпуску троллейбусов от МАЗа и Уфимского предприятия – это лишь малый список удачных сотрудничеств. В дни проведения XI Форума регионов портфель общих проектов пополнится.

Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан:

С МАЗом и с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом реализуем совместный проект по производству современных троллейбусов. Этот процесс уже идет, уже занимаем определенную немалую долю российского рынка и планируем здесь увеличить присутствие.