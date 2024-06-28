28 июня пройдёт пленарное заседание с участием Кочановой и Матвиенко в рамках XI Форума регионов
Сотни участников, новые деловые контакты и бизнес-договоренности. Беларусь и Россия продолжают планомерную работу по укреплению союзных связей. Результативным стал первый день работы XI Форума регионов, который в 2024 году расширил свою географию до трех городов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже заключены десятки соглашений и коммерческих контрактов. Новые портфели заказов сформировали «Интеграл», МАЗ, «МотоВелоЗавод», предприятия Беллегпрома и многие другие. Партнеры готовы увеличивать поставки товаров, развивать промышленную кооперацию и вместе идти к технологическому суверенитету, защищать здоровье наций и повышать эффективность агропромышленного комплекса.
Ключевые вопросы интеграции и межрегионального взаимодействия обсудили в ходе девяти секционных заседаний. Так, представители сельхоз отрасли инициировали создание союзного центра трансфера аграрных технологий. Договорились развивать экспортную специализацию. Речь идет о продвижении продукции на рынки Китая, стан Азии и Африки.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Мы становимся ближе, начинаем больше дружить. Именно в этом форуме, формате появляются дружеские связи, культурные связи, появляются соглашения, которые не измерить деньгами в рамках образования, культуры, науки. А это есть базис для дальнейшего активного сотрудничества и совместных проектов во всех сферах.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Пусть Запад задумается, потому что в исторической перспективе санкции – это вещь проходящая, а глобальное позиционирование России и Беларуси, развитие совместных и собственных планов – эта вещь навсегда.
Региональное сотрудничество – двигатель торгово-экономических отношений двух стран. И на нынешнем форуме стороны возьмут новую высоту. Ожидания уже озвучены: 165 соглашений и более 100 контрактов на 30 миллиардов российских рублей станут итогом масштабной встречи. Отметим, Форум регионов Беларуси и России проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. Сегодня ключевое событие – пленарное заседание с участием Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко.