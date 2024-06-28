Кочанова: оборот товаров и услуг с Россией составил 101 млрд белорусских рублей за 4 месяца 2024-го

Основная тема нынешнего знакового Форума регионов – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». То, что сотрудничество двух стран развивается эффективно по всем направлениям, подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с представителями государственной власти регионов Беларуси и России в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исключительный уровень политического доверия, взаимопонимания и заинтересованности в общем результате – таков характер белорусско-российского стратегического сотрудничества. Вопреки санкциям и недоброжелателям, наши страны уверенно идут вперед, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов и демонстрируют хорошие темпы роста.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хотела бы отметить оборот внешней торговли товарами и услугами между нашими странами в прошлом году, он составил 286 миллиардов белорусских рублей, или более 8 триллионов российских. А за 4 месяца текущего года – это 101 миллиард белорусских рублей, или 2,9 триллиона российских. Мы видим, что положительная динамика сохраняется, да и подтверждением тому – вчерашняя выставка, которую мы увидели. Мы видим, что, действительно, наше сотрудничество развивается эффективно, нам есть над чем работать. Вместе с тем те результаты, которые мы сегодня имеем, внушительные.
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