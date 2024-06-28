Кочанова: оборот товаров и услуг с Россией составил 101 млрд белорусских рублей за 4 месяца 2024-го

Основная тема нынешнего знакового Форума регионов – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». То, что сотрудничество двух стран развивается эффективно по всем направлениям, подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с представителями государственной власти регионов Беларуси и России в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исключительный уровень политического доверия, взаимопонимания и заинтересованности в общем результате – таков характер белорусско-российского стратегического сотрудничества. Вопреки санкциям и недоброжелателям, наши страны уверенно идут вперед, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов и демонстрируют хорошие темпы роста.