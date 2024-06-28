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Здесь нет старшего и младшего брата – Матвиенко о взаимоотношениях России и Беларуси

28 июня 2024 18:00
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Инвестиции, интеграция и культурное обогащение. Форум регионов Беларуси и России завершил свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении двух дней участники активно трудились над сближением подходов в законодательстве, продвижением торговли, реализацией новых инициатив. 

Здесь нет старшего и младшего брата – Матвиенко о взаимоотношениях России и Беларуси-1

Межрегиональное сотрудничество – каркас Союзного государства. Чем успешнее будут развиваться такие прямые контакты, как на форуме, тем крепче будет наш союз. Беларусь и Россия дают сигнал всему миру. Когда два суверенных государства находят точки соприкосновения и создают общую экономику. И сейчас задача – обеспечить иммунитет к любым внешним потрясениям.

Здесь нет старшего и младшего брата – Матвиенко о взаимоотношениях России и Беларуси-4

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации России:
Это формат взаимовыгодный, взаимоуважительный. Подчеркну еще раз, с учетом национальных интересов, национальных особенностей, здесь нет старшего и младшего брата. Мы рука об руку идем и каждая из сторон – и Россия, и Беларусь – в два раза становится сильнее от этого очень эффективного выгодного сотрудничества.

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус».

# Беларусь-Россия # общество

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