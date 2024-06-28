Здесь нет старшего и младшего брата – Матвиенко о взаимоотношениях России и Беларуси

Инвестиции, интеграция и культурное обогащение. Форум регионов Беларуси и России завершил свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении двух дней участники активно трудились над сближением подходов в законодательстве, продвижением торговли, реализацией новых инициатив.

Межрегиональное сотрудничество – каркас Союзного государства. Чем успешнее будут развиваться такие прямые контакты, как на форуме, тем крепче будет наш союз. Беларусь и Россия дают сигнал всему миру. Когда два суверенных государства находят точки соприкосновения и создают общую экономику. И сейчас задача – обеспечить иммунитет к любым внешним потрясениям.