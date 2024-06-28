На Форуме регионов обсуждают создание совместного станкостроительного предприятия в Нижегородской области
Основная тема нынешнего знакового Форума регионов – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». То, что сотрудничество двух стран развивается эффективно по всем направлениям, подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с представителями государственной власти регионов Беларуси и России в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гибко адаптируясь на геополитическую реальность, Беларусь и Россия успешно развивают союзную интеграцию с учетом национальных интересов. Во многом это получается благодаря Форуму регионов, который стимулирует совместную последовательную работу.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
У нас подтвержден ресурс взаимодействия, равноправие диалога, уважение к интересам партнера, готовность идти навстречу и видеть будущее. Вот этот форум в Витебске, Новополоцке и Полоцке подтвердил именно это. Идем вперед!
Региональная интеграция дает импульс не только к установлению новых контактов, но и укреплению уже существующих связей. Так, товарооборот одной только Витебской области с российскими регионами с начала 2024 года вырос почти в полтора раза. На нынешнем форуме был заключен ряд соглашений.
Документы о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве подписаны между правительством Беларуси и администрацией Волгоградской и Орловской области. Официально закреплены также отношения с правительством Нижегородского края.
Игорь Зотов заместитель председателя правительства Нижегородской области России:
Мы активно сотрудничаем с заводом «Красный борец» – станкоинструментальный завод, который производит круглошлифовальные станки, которые сейчас крайне востребованы в стратегических секторах России. У нас уже подписано несколько дилерских соглашений, в том числе по сервисному сопровождению. Кроме того, мы находимся в активной фазе обсуждения по созданию совместного предприятия в Нижегородской области.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Мы шли к форуму, уже и коммерческих контрактов, и соглашений было порядка 400, поэтому это такой вал бумажных документов, который показывает, что на форуме это вершина айсберга, вершина той работы, которая на протяжении года проводилась.
На полях экономической площадки подписано более 250 документов. По сумме заключенных контрактов Беларусь и Россия приблизились к отметке в 24 миллиарда российских рублей: по этим и другим показателям XI Форум регионов стал рекордным.
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