На Форуме регионов обсуждают создание совместного станкостроительного предприятия в Нижегородской области

Основная тема нынешнего знакового Форума регионов – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». То, что сотрудничество двух стран развивается эффективно по всем направлениям, подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с представителями государственной власти регионов Беларуси и России в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гибко адаптируясь на геополитическую реальность, Беларусь и Россия успешно развивают союзную интеграцию с учетом национальных интересов. Во многом это получается благодаря Форуму регионов, который стимулирует совместную последовательную работу.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

У нас подтвержден ресурс взаимодействия, равноправие диалога, уважение к интересам партнера, готовность идти навстречу и видеть будущее. Вот этот форум в Витебске, Новополоцке и Полоцке подтвердил именно это. Идем вперед!

Региональная интеграция дает импульс не только к установлению новых контактов, но и укреплению уже существующих связей. Так, товарооборот одной только Витебской области с российскими регионами с начала 2024 года вырос почти в полтора раза. На нынешнем форуме был заключен ряд соглашений. Документы о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве подписаны между правительством Беларуси и администрацией Волгоградской и Орловской области. Официально закреплены также отношения с правительством Нижегородского края.