Матвиенко: Форум регионов взял новую высоту и по количеству участников, и по достигнутым результатам
Основная тема нынешнего знакового Форума регионов – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». То, что сотрудничество двух стран развивается эффективно по всем направлениям, подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с представителями государственной власти регионов Беларуси и России в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что нынешний форум взял новую высоту не только по количеству участников, но и по достигнутым результатам, упомянула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила и высочайший уровень организации и проведения форума. Спикер подчеркнула: города, в которых проводятся все мероприятия, не только олицетворяют связь поколений, историю и современный этап развития Беларуси, но и единство двух народов.
Вопреки санкциям и недоброжелателям, наши страны уверенно идут вперед, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, и демонстрируют хорошие темпы роста.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Здесь отрабатываются очень серьезные направления, которые, я думаю, в ближайшем будущем будут реализованы, потому что мы видим, что сегодня, действительно, очень динамичными темпами идет развитие наших торгово-экономических отношений, мы должны не останавливаться на достигнутом, поэтому внесено очень много предложений как со стороны белорусской стороны, так и российской по реализации новых проектов, некоторые уже преступили к организации. Отдельные будут в ближайшем будущем реализованы. Подробности.
Сегодня на форуме – день основной деловой программы. Подписаны соглашения о сотрудничестве белорусских регионов с республиками Башкортостан и Адыгея, Орловской, Псковской, Воронежской, Саратовской и Владимирской областями.
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области:
Внешнеторговый оборот на сегодня составляет 16 %. У нас хорошая динамика практически по всем направлениям. Но главный проект, наверное – это наш станок, станок Союзного государства, который экспериментальный, он единственный в мире. Там совмещены несколько технологий: и фрезерование, и лазерные технологии. И мы рассчитываем, что до конца этого года экспериментальный образец появится.
Курс на усиленную интеграцию и сохранение исторической памяти. Участники XI Форума регионов Беларуси и России почтили память героев Великой Отечественной войны. Официальные делегации Совета Республики и Совета Федерации колонной прошли к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Высокие гости возложили цветы к Вечному огню в дань уважения бойцам, погибшим за мирное будущее и независимость нашей страны.