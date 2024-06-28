Матвиенко: Форум регионов взял новую высоту и по количеству участников, и по достигнутым результатам

Основная тема нынешнего знакового Форума регионов – «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства». То, что сотрудничество двух стран развивается эффективно по всем направлениям, подчеркнула и председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с представителями государственной власти регионов Беларуси и России в Витебске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что нынешний форум взял новую высоту не только по количеству участников, но и по достигнутым результатам, упомянула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила и высочайший уровень организации и проведения форума. Спикер подчеркнула: города, в которых проводятся все мероприятия, не только олицетворяют связь поколений, историю и современный этап развития Беларуси, но и единство двух народов. Вопреки санкциям и недоброжелателям, наши страны уверенно идут вперед, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, и демонстрируют хорошие темпы роста.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Здесь отрабатываются очень серьезные направления, которые, я думаю, в ближайшем будущем будут реализованы, потому что мы видим, что сегодня, действительно, очень динамичными темпами идет развитие наших торгово-экономических отношений, мы должны не останавливаться на достигнутом, поэтому внесено очень много предложений как со стороны белорусской стороны, так и российской по реализации новых проектов, некоторые уже преступили к организации. Отдельные будут в ближайшем будущем реализованы. Подробности.

Сегодня на форуме – день основной деловой программы. Подписаны соглашения о сотрудничестве белорусских регионов с республиками Башкортостан и Адыгея, Орловской, Псковской, Воронежской, Саратовской и Владимирской областями.