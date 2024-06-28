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В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было

28 июня 2024 17:42
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От их мастерства зависит наша безопасность. В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС. Им стал Виктор Макась из Столбцовского РОЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего за звание лучшего боролись 24 участника. Им предстояло не только сдать экзамен по ПДД, но и продемонстрировать свои практические навыки вождения. Ведь доехать до места ЧС нужно не только быстро, но и безопасно.

Подробнее в материале Ангелины Шигалевой.

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было-1

Ангелина Шигалева, корреспондент:
От их опыта и мастерства зависит то, насколько быстро и эффективно спасатели МЧС окажут помощь. Водитель – главное звено. Он должен не только вовремя доставить личный состав к месту ЧС, но и обеспечить беспрерывную передачу огнетушащего вещества. В их работе каждая секунда на счету.

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было-3

Если здесь победителя определяет время, затраченное на прохождение препятствий, то в реальности эти секунды могут спасти чью-то жизнь. Именно поэтому испытания для водителей подготовили не из легких. Каждый должен продемонстрировать мастерство. Первый этап – проверка теоретических знаний. Затем маневрирование, скорость и умение парковаться в сложных ситуациях.

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было-5

Виталий Бокун, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:
На водителей ложится большая ответственность в управлении. Они сегодня отвечают за доставку личного состава, оборудования, снаряжения, огнетушащих веществ, поэтому от них зависит оперативность прибытия, доставки личного состава на чрезвычайные ситуации. Поэтому этот конкурс очень важен.

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было-7

Виктор Макась, водитель Столбцовского РОЧС:
Очень важный момент учитывать, когда водишь машину, – это то, что за плечами не только много тонн воды, но и люди сидят. Скорость, габариты. От каждого участника зависит момент доезда до нашего ЧС, потому что нужно, чтобы еще и водители уступали, соблюдали правила дорожного движения.

В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было-9

Цель таких конкурсов – отточить профессиональное мастерство, ведь водитель – одно из ключевых звеньев в цепи спасения. От того, насколько профессионально он подготовлен и быстро реагирует на обстановку, зависит работа команды и жизни людей.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Ангелина Шигалева

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