В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС – как это было

От их мастерства зависит наша безопасность. В Минской области выбрали лучшего водителя МЧС. Им стал Виктор Макась из Столбцовского РОЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего за звание лучшего боролись 24 участника. Им предстояло не только сдать экзамен по ПДД, но и продемонстрировать свои практические навыки вождения. Ведь доехать до места ЧС нужно не только быстро, но и безопасно. Подробнее в материале Ангелины Шигалевой.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

От их опыта и мастерства зависит то, насколько быстро и эффективно спасатели МЧС окажут помощь. Водитель – главное звено. Он должен не только вовремя доставить личный состав к месту ЧС, но и обеспечить беспрерывную передачу огнетушащего вещества. В их работе каждая секунда на счету.

Если здесь победителя определяет время, затраченное на прохождение препятствий, то в реальности эти секунды могут спасти чью-то жизнь. Именно поэтому испытания для водителей подготовили не из легких. Каждый должен продемонстрировать мастерство. Первый этап – проверка теоретических знаний. Затем маневрирование, скорость и умение парковаться в сложных ситуациях.

Виталий Бокун, заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

На водителей ложится большая ответственность в управлении. Они сегодня отвечают за доставку личного состава, оборудования, снаряжения, огнетушащих веществ, поэтому от них зависит оперативность прибытия, доставки личного состава на чрезвычайные ситуации. Поэтому этот конкурс очень важен.

Виктор Макась, водитель Столбцовского РОЧС:

Очень важный момент учитывать, когда водишь машину, – это то, что за плечами не только много тонн воды, но и люди сидят. Скорость, габариты. От каждого участника зависит момент доезда до нашего ЧС, потому что нужно, чтобы еще и водители уступали, соблюдали правила дорожного движения.